Trails in the Sky 1st Chapter 28.03.2011
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Ретро, Аниме
7.6 61 оценка

Ремейк Trails in the Sky убрали из российского Steam после просьб о корректировке региональных цен

Extor Menoger Extor Menoger

Недавно вышедший ремейк JRPG Trails in the Sky 1st Chapter от издателя GungHo Online Entertainment America стал недоступен для покупки в российском регионе Steam. Это произошло вскоре после того, как один из пользователей обратился к компании с публичной просьбой пересмотреть ценовую политику для других стран СНГ.

Изначально игра получила в Steam региональные цены для нескольких стран, включая Россию и Казахстан, где ее стоимость была значительно ниже стандартных $59.99. Пользователь под ником DeadP47 обратил внимание издателя на то, что в других странах СНГ, таких как Армения, Грузия и Беларусь, игра продается по полной цене, которая является высокой для этих регионов. В своем обращении он попросил GungHo America рассмотреть возможность введения более доступных цен для роста потенциальной фан-базы.

Спустя некоторое время тот же пользователь сообщил - что Trails in the Sky 1st Chapter была без каких-либо официальных заявлений убрана из продажи в российском Steam. При попытке зайти на страницу игры теперь отображается сообщение Данный товар недоступен в вашем регионе.

Пользователь предположил, что удаление игры стало реакцией издателя на его просьбу о корректировке цен. Он охарактеризовал ситуацию как мелочную и непрофессиональную, особенно учитывая положительные отзывы от русскоязычного сообщества, которые игра успела получить за недолгое время в продаже. На данный момент GungHo America не давала официальных комментариев по поводу изменения доступности игры в России.

Комментарии:  21
Ваш комментарий
Laver1

Что сказать, главный русофоб добился своего :)))

Загладить свой проступок он может ток оплатив перевод данной игры:)))

15
нитгитлистер

давайте дружно ему похлопаем....

12
HellowRainbow

Хорошо, что они не врачи, а то при простуде сразу в морг бы отправляли

4
Кей Овальд

Вот мудаки. Ладно, значит теперь их игра вообще бесплатная.

4
SaDaR

тут все м....ки, и разрабы и этот дятел

3
ZAUSA

"Ой, у нас что, где-то скидка была?! Спасибо, что сообщили".

2
Punisher1

Одним анимешным шлаком меньше спасибо.

2
Даздрасен Дыклоп
положительные отзывы от русскоязычного сообщества

А че, все уже инглиш выучили? Или играют с гывнорусификатором который нейронка запилила за час?

1
Kalter2077 Laver1

В чем прикол генерить эти уродливые альники на аватарки?

1
ThinFalco

Лёнчик запрещал😎🤘