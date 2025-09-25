Ремейк Trails in the Sky убрали из российского Steam после просьб о корректировке региональных цен

Недавно вышедший ремейк JRPG Trails in the Sky 1st Chapter от издателя GungHo Online Entertainment America стал недоступен для покупки в российском регионе Steam. Это произошло вскоре после того, как один из пользователей обратился к компании с публичной просьбой пересмотреть ценовую политику для других стран СНГ.



Изначально игра получила в Steam региональные цены для нескольких стран, включая Россию и Казахстан, где ее стоимость была значительно ниже стандартных $59.99. Пользователь под ником DeadP47 обратил внимание издателя на то, что в других странах СНГ, таких как Армения, Грузия и Беларусь, игра продается по полной цене, которая является высокой для этих регионов. В своем обращении он попросил GungHo America рассмотреть возможность введения более доступных цен для роста потенциальной фан-базы.



Спустя некоторое время тот же пользователь сообщил - что Trails in the Sky 1st Chapter была без каких-либо официальных заявлений убрана из продажи в российском Steam. При попытке зайти на страницу игры теперь отображается сообщение Данный товар недоступен в вашем регионе.

Пользователь предположил, что удаление игры стало реакцией издателя на его просьбу о корректировке цен. Он охарактеризовал ситуацию как мелочную и непрофессиональную, особенно учитывая положительные отзывы от русскоязычного сообщества, которые игра успела получить за недолгое время в продаже. На данный момент GungHo America не давала официальных комментариев по поводу изменения доступности игры в России.