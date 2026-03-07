Ремейки Trails in the Sky не выйдут в магазине GOG по вине издателя

Издатель GungHo Online Entertainment отказывается выпускать версии ремейков Trails in the Sky 1 Chapter и Trails in the Sky 2 Chapter для ПК в магазине GOG. Проекты студии Nihon Falcom остаются эксклюзивами платформы Steam по причине строгой политики издателя в отношении систем защиты от пиратства.

Сама студия Nihon Falcom выступает за выпуск своих игр на площадках без DRM. Проекты разработчика активно продаются в сервисе компании CD Projekt, включая новые релизы вроде Ys 10. Их выпуском занимались другие компании. Компания GungHo пока отказывается от релиза без DRM. По словам представителей сервиса GOG, выпуск игр на 100 процентов зависит от желания самого издателя.

Поклонники серии пытаются привлечь внимание к ситуации и призывают покупать другие проекты Nihon Falcom в GOG. Это должно продемонстрировать издателю финансовую привлекательность магазина для японских ролевых игр.

Официальные ответы службы поддержки GungHo ограничиваются шаблонными сообщениями о передаче отзывов в профильный отдел. Официальным магазином для покупки ремейков на ПК сейчас остается только Steam.