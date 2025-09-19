ЧАТ ИГРЫ
Trails in the Sky 1st Chapter 28.03.2011
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Ретро, Аниме
7.5 45 оценок

Состоялся релиз Trails in the Sky 1st Chapter: ремейк легендарной JRPG уже в Steam и на консолях

butcher69 butcher69

19 сентября 2025 года вышел ремейк первой части серии Trails in the Sky — 1st Chapter, теперь доступный на ПК, PlayStation 5 и двух поколениях Nintendo Switch. Российские игроки могут приобрести игру в Steam за 1900 рублей.

История рассказывает о приключениях Эстель Брайт и её приёмного брата Джошуа, которые стремятся подняться по карьерной лестнице в своей гильдии, но сталкиваются с опасным заговором, угрожающим миру. Ремейк сохранил классический сюжет и атмосферу оригинала, при этом получил обновлённую графику, улучшенную боевую систему и перезаписанную озвучку на английском и японском языках.

Кроме основной версии, доступны дополнительные косметические предметы стоимостью от 60 до 240 рублей, а на PS5 цена ремейка составляет 60 долларов. Для желающих попробовать игру перед покупкой доступно демо продолжительностью несколько часов, что позволяет оценить графику, боевую систему и атмосферу игры.

Trails in the Sky 1st Chapter станет отличной отправной точкой для новых игроков и поводом вновь окунуться в классическую JRPG для ветеранов серии. Ремейк демонстрирует, как классика может быть обновлена для современных платформ, сохранив очарование оригинала.

Комментарии:  6
Геральт Батькович

Русского языка нет, значит идём в зелёный магазин

4
butcher69

Ну, по такой цене можно и поддержать рублем создателей.

3
Neko-Aheron

Я вот куплю на nintendo switch 2 )) Хоть в что-то на нем поиграю )

J a r v i s

Jrpg...буэээ, я рыгаю

2
Neko-Aheron

Очень симпатично выглядит… поиграю ))

firefox0047

Очень приятный с точки зрения визуала и геймплея ремейк. Теперь этим можно нормально наслаждаться