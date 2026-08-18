Trails in the Sky 1st Chapter получила Legacy Patch: Falcom привела терминологию в соответствие с продолжением

Falcom и GungHo Online Entertainment выпустили обновление версии 1.07 для Trails in the Sky 1st Chapter. Патч получил название Legacy Patch и в первую очередь посвящён локализации: разработчики скорректировали английскую терминологию и произношение ряда важных названий, чтобы первая часть лучше соответствовала последующим играм серии Trails.

Обновление вышло накануне релиза Trails in the Sky 2nd Chapter, который запланирован на 17 сентября 2026 года. По словам разработчиков, при подготовке патча они стремились упростить переход между играми и сохранить единообразие терминов, которые имеют значение для общей истории серии.

При этом Falcom и GungHo не стали полностью переписывать локализацию. Термины и имена, характерные именно для Trails in the Sky, в основном сохранили без изменений. Одним из заметных исключений стали названия Тетрациклических башен, поскольку они играют важную роль в сюжете 2nd Chapter.

В числе других изменений — корректировка названий некоторых кварцев, системных сообщений и элементов интерфейса. Например, «Сладкий аромат» получил название «Дух», «Тепловая дымка» стала «Дымкой», а «Небесное прозрение» переименовали в «Откровение». Также разработчики привели к единой терминологии названия кварцев «типа щита», переименовав их в кварцы «типа защиты», чтобы избежать путаницы с отдельным кварцем «Щит».

Изменения коснулись и названий рыб. В частности, Орошо теперь называется Тигровой скальной рыбой, Радуга — Радужной форелью, а Самона — Лососем. Были скорректированы и другие устаревшие термины, включая названия некоторых объектов, предметов и персонажей.

Отдельно разработчики переработали произношение нескольких важных названий в английских голосовых репликах. Корректировки затронули Либерл, Кальвард, Зин, Лоэве, Хамель, Ауслезе и Земурию. Эти варианты также будут использоваться в Trails in the Sky 2nd Chapter. Впрочем, небольшое количество затронутых реплик не удалось перезаписать, поэтому в них сохранится прежнее произношение.

Патч не ограничился локализацией. Разработчики исправили несколько причин вылетов, включая проблему с нехваткой памяти, а также устранили различные текстовые ошибки и другие небольшие технические недочёты. Французская и немецкая локализации тоже получили отдельные исправления для повышения точности и единообразия терминологии.

При этом у игроков останется возможность продолжить прохождение старой версии. В Steam появилась отдельная ветка 1.06.3 с предыдущей версией игры для тех, кто не хочет использовать изменения Legacy Patch. Разработчики отдельно уточнили, что такая возможность доступна только на ПК.

Таким образом, версия 1.07 стала своеобразной подготовкой Trails in the Sky 1st Chapter к следующей главе. Вместо крупного контентного обновления Falcom сосредоточилась на деталях, которые особенно важны для серии с её общей вселенной, персонажами и многолетней историей. Теперь терминология первой части должна заметно лучше сочетаться с тем, как эти же элементы представлены в последующих играх Trails.