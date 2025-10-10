Trails in the Sky 1st Chapter получит обновление региональных цен в Steam

Nihon Falcom объявила о важном обновлении для Steam-версии Trails in the Sky 1st Chapter — пересмотре региональных цен, которое вступит в силу 19 октября 2025 года. Это решение особенно важно для фанатов, так как отсутствие адекватной локализации цен вызвало значительное недовольство после релиза игры.

Обновление затронет несколько стран и валют, включая Индонезийскую рупию, Малайзийский ринггит, Филиппинское песо, Тайский бат, Вьетнамский донг, а также регионы СНГ, LATAM, MENA и SASIA, где ценник привязан к доллару США.

Стоит отметить, что ранее игра была удалена с российской страницы Steam через неделю после релиза, и никаких комментариев от разработчиков и издателя GungHo Online Entertainment по этому поводу не последовало.

Trails in the Sky 1st Chapter доступна на PC (Steam), Nintendo Switch и PlayStation 5, а владельцы Switch 2 могут приобрести обновление в виде пакета всего за 1 доллар США.