Trails in the Sky 1st Chapter стала самой успешной игрой Nihon Falcom в Steam за всю историю компании

19 сентября на PC вышла обновленная версия классической JRPG The Legend of Heroes: Trails in the Sky, и проект сразу показал выдающиеся результаты. Trails in the Sky 1st Chapter стала самой успешной игрой Nihon Falcom, когда-либо выпущенной в Steam, установив рекорд по числу одновременных игроков среди всех тайтлов студии.

У игры доступны две версии: глобальная, поддерживающая пять языков (японский, английский, французский, немецкий и испанский), и азиатская, где присутствуют упрощенный и традиционный китайский, корейский и оригинальная японская озвучка. Обе получили оценку «Очень положительно», собрав более 90% положительных отзывов.

При этом именно азиатская версия оказалась наиболее востребованной: её пиковый онлайн достиг 14 295 игроков против 4874 у глобальной, а количество отзывов перевалило за 1498 — более чем вдвое больше, чем у западной версии. Согласно SteamDB, совокупный рекорд по обеим версиям составил 19 169 одновременных игроков, что стало абсолютным успехом для студии.

Фанаты высоко оценили переработанную графику, новые удобные механики вроде быстрого перемещения и обновленную боевую систему, при этом сюжет оригинала остался неизменным. PC-издание также предлагает гибкие настройки, поддержку клавиатуры и мыши, а также улучшенную оптимизацию.

Trails in the Sky 1st Chapter доступна на PC (Steam), Nintendo Switch и PlayStation.