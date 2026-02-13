Trails in the Sky 1st Chapter взвинтила прибыль Nihon Falcom на 670%

Nihon Falcom представила финансовый отчёт за квартал с октября по декабрь 2025 года и зафиксировала резкий рост показателей. По данным GameBiz, выручка компании увеличилась на 150,7% год к году, а операционная прибыль подскочила сразу на 670,4%. Главным драйвером успеха стал релиз Trails in the Sky 1st Chapter, вышедший в сентябре.

На фоне позитивной динамики студия работает сразу над семью проектами, включая Trails in the Sky 2nd Chapter и недавно анонсированную Kyoto Xanadu. Дополнительный вклад внёс рост лицензионных доходов (+218,3%) благодаря международным версиям серий The Legend of Heroes: Trails и Ys. В ближайшие месяцы компания выпустит глобальные версии Ys X: Proud Nordics и Ys Memoire: Revelations in Celceta.

Несмотря на впечатляющий рост, Nihon Falcom сохраняет осторожность: прогноз на весь финансовый год не пересматривается из-за неопределённости вокруг коммерческого потенциала Kyoto Xanadu, релиз которой намечен на вторую половину года.