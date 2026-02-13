ЧАТ ИГРЫ
Trails in the Sky 1st Chapter 28.03.2011
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Ретро, Аниме
7.3 90 оценок

Trails in the Sky 1st Chapter взвинтила прибыль Nihon Falcom на 670%

Nihon Falcom представила финансовый отчёт за квартал с октября по декабрь 2025 года и зафиксировала резкий рост показателей. По данным GameBiz, выручка компании увеличилась на 150,7% год к году, а операционная прибыль подскочила сразу на 670,4%. Главным драйвером успеха стал релиз Trails in the Sky 1st Chapter, вышедший в сентябре.

Falcom делает ход конем: зачем компания сделала ставку на Trails in the Sky 1st Chapter

На фоне позитивной динамики студия работает сразу над семью проектами, включая Trails in the Sky 2nd Chapter и недавно анонсированную Kyoto Xanadu. Дополнительный вклад внёс рост лицензионных доходов (+218,3%) благодаря международным версиям серий The Legend of Heroes: Trails и Ys. В ближайшие месяцы компания выпустит глобальные версии Ys X: Proud Nordics и Ys Memoire: Revelations in Celceta.

Несмотря на впечатляющий рост, Nihon Falcom сохраняет осторожность: прогноз на весь финансовый год не пересматривается из-за неопределённости вокруг коммерческого потенциала Kyoto Xanadu, релиз которой намечен на вторую половину года.

Neko-Aheron

Игра хорошая, жду вторую часть

ratte88

Дай мини-рецензию на нею. Гачи-песочница или на сюжет ориентирована? ЖоРПГ или слешер?

Neko-Aheron ratte88

Это jrpg в своем лучшем виде с гибридным гемплеем. У тебя есть, как пошаговый стиль боя, так и слешеро подобный. Для простых боев, где ты превосходишь соперника слешер, для равных и сложных ( и боссы ) пошаговый.

Ориентир на сюжет и развитие истрии наших героев.

Типичная, но интересная jrpg с красивой графикой в новом переиздании

QuerulousLytton ratte88

Я только начал играть, могу по первым часам сказать так: олдскульная жрпг типа первых финалок, но в 3Д-анимэ рисовке, сюжетно ориентированная, боевка пошаговая, но со слабыми противниками можно расправляться как в слэшере. Оценю баллов на 7,5 опять же, по первым впечатлениям.

Ах да, у женских персонажей есть физика груди, для кого-то это важно))

yariko ookami

Играл в оригинальную игру, анимэ тоже смотрел, правда оно очень короткое. Trails in the Sky одна из моих любимых ярпг. Может и ремейк заценю, когда выйдет качественная локализация.

ремейк заценю

У меня для тебя плохие новости ͡❛ ͜ʖ ͡❛

НЕ ЗАЦЕНИШЬ

yariko ookami ВЕЛИКИЙ ATTPAKTOP
ВЕЛИКИЙ ATTPAKTOP yariko ookami

ПРОДАМ ̶Г̶А̶Р̶А̶Ж̶ ВИДЕОКАРТУ, ДЁШЕВО

ToRedoran

Одна из причин, потому что в визуал вложились, игра выглядит приятно и привлекательно. Те кто не знаком с серией из друзей, именно на визуал клюнули на релизе.
Фалком бы сохранить такой уровень визуала для всех будущих частей своих игр, потому что то, что они выпустили позже ремейка опять откатило визуальную часть назад.
При том, что серия игр отличная, хочется им пожелать успеха, контрактов и денег, чтобы смогли реализовать и графическую часть достойную 2026 года в будущих проектах.