Trails in the Sky 1st Chapter взвинтила прибыль Nihon Falcom на 670%

Nihon Falcom представила финансовый отчёт за квартал с октября по декабрь 2025 года и зафиксировала резкий рост показателей. По данным GameBiz, выручка компании увеличилась на 150,7% год к году, а операционная прибыль подскочила сразу на 670,4%. Главным драйвером успеха стал релиз Trails in the Sky 1st Chapter, вышедший в сентябре.
На фоне позитивной динамики студия работает сразу над семью проектами, включая Trails in the Sky 2nd Chapter и недавно анонсированную Kyoto Xanadu. Дополнительный вклад внёс рост лицензионных доходов (+218,3%) благодаря международным версиям серий The Legend of Heroes: Trails и Ys. В ближайшие месяцы компания выпустит глобальные версии Ys X: Proud Nordics и Ys Memoire: Revelations in Celceta.
Несмотря на впечатляющий рост, Nihon Falcom сохраняет осторожность: прогноз на весь финансовый год не пересматривается из-за неопределённости вокруг коммерческого потенциала Kyoto Xanadu, релиз которой намечен на вторую половину года.
Игра хорошая, жду вторую часть
Дай мини-рецензию на нею. Гачи-песочница или на сюжет ориентирована? ЖоРПГ или слешер?
Это jrpg в своем лучшем виде с гибридным гемплеем. У тебя есть, как пошаговый стиль боя, так и слешеро подобный. Для простых боев, где ты превосходишь соперника слешер, для равных и сложных ( и боссы ) пошаговый.
Ориентир на сюжет и развитие истрии наших героев.
Типичная, но интересная jrpg с красивой графикой в новом переиздании
Я только начал играть, могу по первым часам сказать так: олдскульная жрпг типа первых финалок, но в 3Д-анимэ рисовке, сюжетно ориентированная, боевка пошаговая, но со слабыми противниками можно расправляться как в слэшере. Оценю баллов на 7,5 опять же, по первым впечатлениям.
Ах да, у женских персонажей есть физика груди, для кого-то это важно))
Играл в оригинальную игру, анимэ тоже смотрел, правда оно очень короткое. Trails in the Sky одна из моих любимых ярпг. Может и ремейк заценю, когда выйдет качественная локализация.
У меня для тебя плохие новости ͡❛ ͜ʖ ͡❛
НЕ ЗАЦЕНИШЬ
Одна из причин, потому что в визуал вложились, игра выглядит приятно и привлекательно. Те кто не знаком с серией из друзей, именно на визуал клюнули на релизе.
Фалком бы сохранить такой уровень визуала для всех будущих частей своих игр, потому что то, что они выпустили позже ремейка опять откатило визуальную часть назад.
При том, что серия игр отличная, хочется им пожелать успеха, контрактов и денег, чтобы смогли реализовать и графическую часть достойную 2026 года в будущих проектах.