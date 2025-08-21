Trails in the Sky 1st Chapter заглянет и на Switch 2 - демо уже доступно на PS5 и Steam

Nihon Falcom подтвердила: ремейк Trails in the Sky 1st Chapter доберётся до Nintendo Switch 2. Релиз состоится одновременно с версиями для PS5, Switch и PC (Steam) — 19 сентября.

Издание для Switch 2 выйдет только в цифровом формате, без физических копий. Разработчики обещают улучшенную картинку, более высокую частоту кадров и ускоренную загрузку. Владельцы первой версии смогут обновиться за символический доллар с помощью «Upgrade Pack».

Тем временем студия уже подготовила демо-версию. Попробовать её можно на PS5 через PlayStation Store и на PC в Steam. На Switch она пока доступна только в японском eShop.

Демо охватывает весь Пролог, где игроки знакомятся с Эстель и Джошуа Брайт — братом и сестрой, которые отправляются в путешествие по Королевству Либерл в поисках пропавшего отца, Кассиуса. В пробной версии доступен регион Ролент, возможность сыграть за Эстель, Джошуа и Шеразарда, четыре первых подземелья, а также семь основных и восемь побочных заданий.

Боевая система сочетает пошаговые и экшен-механики, что позволяет оценить динамику обновлённого геймплея. Более того, сохранения из демо можно перенести в полную игру — прогресс не пропадёт.

Таким образом, Falcom подогревает интерес к возвращению культовой JRPG: до релиза остаётся месяц, но фанаты уже могут прикоснуться к обновлённому Либерлу.