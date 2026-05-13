Trails в цифрах: ремейк вывел Nihon Falcom на рекордный рост и перезапустил серию

Успех ремейка Trails in the Sky 1st Chapter неожиданно превратился для Nihon Falcom не просто в удачный релиз, а в полноценный двигатель финансового роста. По итогам первого полугодия 2026 финансового года компания показала резкий скачок: выручка выросла на 153,9%, а операционная прибыль — более чем на 1200% год к году. Такие цифры выглядят почти нереально для студии среднего масштаба и скорее напоминают эффект крупного AAA-хита.

Главным фактором стал международный рынок. Продажи за пределами Японии увеличились почти вдвое (+194,8%), и именно ремейк первой части Trails оказался ключевой причиной такого рывка. Игра, вышедшая одновременно по всему миру в сентябре прошлого года, не только получила сильные оценки, но и стала самым успешным релизом Falcom в Steam за всю историю. По сути, это редкий случай, когда ремейк не просто «освежает» классику, а фактически выводит серию на новый коммерческий уровень.

На фоне такого успеха компания пересмотрела финансовый прогноз в сторону резкого повышения. При этом осторожность сохраняется из-за будущих релизов, включая Kyoto Xanadu, а также Trails in the Sky 2nd Chapter, который выйдет 17 сентября на ПК, PlayStation 5 и Nintendo Switch. Но теперь уже очевидно: Falcom перестала быть нишевым игроком и всё увереннее заходит в глобальный сегмент JRPG, где раньше доминировали куда более крупные бренды.

Ирония в том, что ремейк, который обычно воспринимается как «перезапуск ради ностальгии», здесь стал тем самым продуктом, который буквально изменил финансовую траекторию компании.