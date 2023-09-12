Новый дневник разработчиков Train Sim World 4 посвящён звуку и музыке

Продолжая подготовку к запуску Train Sim World 4, Dovetail Games заглянула за кулисы, показывая некоторые разработки, которые ведутся по всему миру, включая Калифорнию, США. Адам и Райан из команды аудио обсуждают звуки, необходимые для точной симуляции, с Томом, ведущим художником по транспорту, и присоединяется к ним, чтобы сфотографировать каждую мельчайшую деталь.
Старший менеджер сообщества и композитор саундтрека Train Sim World 4 Бен Саймонс рассказывает о создании впечатляющей музыки для Train Sim World 4, последовавшей за успехом предыдущей игры. Музыкальное видео с полным оркестром было снято на исторической верфи Чатема в Англии в начале этого года.
Train Sim World 4 выйдет для ПК с ОС Windows, консолей PlayStation и Xbox 26 сентября 2023 года.
Раз в два года выпускать одну и ту же игру под видом новой...Лавры FIFA не дают покоя.