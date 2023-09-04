Новый дневник разработчиков Train Sim World 4 представляет новые возможности

В преддверии запуска Dovetail Games заглянула за кулисы и представила некоторые новые и обновленные элементы игрового процесса, уникальные для Train Sim World 4. Благодаря множеству совершенно новых функций, способствующих творчеству, а также множеству захватывающих новых маршрутов и поездов, Train Sim World 4 надеется достичь уровня уникального приключения и свободы для поклонников популярной франшизы-симулятора поездов, когда она выйдет 26 сентября.
Исполнительный продюсер Мэтт Педлсден, старший продюсер Джордан и помощник продюсера Кэт рассказывают больше о разработке пользовательского интерфейса и популярных инструментах «Дизайнер раскрасок» и «Планировщик сценариев», которые позволят игрокам играть по-своему.
В видео также рассказывается ведущий инженер-программист Уилл о совершенно новом инструменте PC Editor (бета-версия), который позволит амбициозным игрокам Steam и Epic создавать в Train Sim World все, что им нравится, от элементов игрового процесса до поездов и даже полных маршрутов.