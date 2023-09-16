Разработчики Train Sim World 4 рассказали про новые места и локомотивы в новом дневнике

Продолжая подготовку к запуску Train Sim World 4, Dovetail Games пригласила старшего технического продюсера Лукаса поговорить о добавлении в игрк новой страны — Австрии, а также о совершенно новом локомотиве Vectron, который является эксклюзивным для Deluxe Edition. Команда по звуку также вернулась, чтобы больше рассказать о самом известном в мире локомотиве Flying Scotsman и современном LNER Azuma.
Ваше хобби. Ваше приключение. Ваш путь. Благодаря множеству совершенно новых функций, способствующих творчеству, а также множеству захватывающих новых маршрутов и поездов, именно этого Train Sim World 4 надеется достичь для поклонников популярной франшизы-симулятора поездов, когда она выйдет 26 сентября.
Зачем каждый год одну и туже выпускать игру, когда можно было просто dlc выпускать как в euro truck simulator 2, хотя цены на их длц вообще перебор.