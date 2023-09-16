Разработчики Train Sim World 4 рассказали про новые места и локомотивы в новом дневнике

Данный симулятор позволяет вам погрузиться в мир железнодорожного транспорта и испытать все прелести управления различными поездами. Вы сможете изучить детали каждого локомотива, настроить его под свои предпочтения и отправиться в путешествие по реалистично воссозданным маршрутам.

В Train Sim World 4 вы не просто наблюдаете за происходящим, а полностью участвуете в нём. Вы можете свободно перемещаться по кабине поезда, выходить на перроны, взаимодействовать с окружением и другими поездами. Вы также можете создавать свои собственные сценарии и окраски, используя удобные редакторы, и делиться ими с другими игроками. Или же просто наслаждаться красотой пейзажей и делать потрясающие фотографии в фоторежиме.

Игра подходит для всех любителей железных дорог, от новичков до профессионалов. Вы можете выбирать уровень сложности, который подходит вам, и получать подсказки и обратную связь от системы обучения.