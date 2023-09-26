Состоялся релиз Train Sim World 4 с новыми функциями, поездами и странами

Новые поезда и новые маршруты ознаменовывают появление последней игры во франшизе Train Sim World: высокоскоростные пассажирские поезда, альпийские пейзажи и культовый паровоз — все они появляются в Train Sim World 4, которая вышла сегодня на PlayStation, Xbox и ПК.
Также появится множество новых и улучшенных функций игрового процесса. Свободный режим и режим фото вносят два огромных изменения в игровой процесс: первый позволяет создавать и прекращать появление поездов в любом месте маршрута, а также прокладывать пути к любой точке карты. По пути те, кто любит визуальные эффекты, могут приостановить игру в фоторежиме и сделать идеальные кадры для своей коллекции или поделиться с другими.
Поклонникам железной дороги понравятся новые маршруты этой итерации: магистральная линия восточного побережья между Донкастером и Питерборо с высокоскоростным поездом Azuma компании LNER. Что касается Штатов, то калифорнийская линия Долины Антилопы от Лос-Анджелеса до Ланкастера использует полностью американскую дизельную энергию в локомотиве Metrolink F125.
Европа представлена совершенно новой страной в Train Sim World: Австрия и линия Форарльберг, пролегающая через потрясающие горы и альпийские города. Популярный национальный оператор ÖBB использует свой электропоезд 4024 Talent для перевозки пассажиров через границу между Австрией и Германией.
Коротко об симуляторе, это дополнение на дополнении, которое тянется с Train Sim World 1 , а, то есть c ремейка , основанного на платформе Train simulator
Движок, конечно, перекочевал со 2 серии без изменений?