Train Sim World 4 анонсирована для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One и ПК ©

Dovetail Games анонсировала Train Sim World 4 для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК (Steam, Epic Games Store). Она стартует 26 сентября.

Train Sim World 4 будет доступна в следующих изданиях:

Стандартный (49,99 долларов США / 39,99 фунтов стерлингов / 44,99 евро)

Делюкс-издание (69,99 долларов США / 52,99 фунтов стерлингов / 64,99 евро)

Специальное издание (109,99 долларов США / 89,99 фунтов стерлингов / 104,99 евро)

Все три издания можно предварительно заказать со скидкой не менее 10 процентов на всех платформах, при этом Deluxe и Special Edition предоставляют пять дней раннего доступа к игре, а также бонусные наклейки для редактора раскрасок. Предварительные заказы Steam также включают в себя загружаемый саундтрек, а также дополнительную 15-процентную скидку лояльности для пользователей, которые тренируют Sim World 3.

Для страстных фанатов рейла и обычных любителей эксклюзивная игра Flying Scotsman, включенная в Deluxe Edition, привнесет легендарное имя в Train Sim World и даст игрокам возможность протянуть ноги вверх по главной линии Восточного побережья до Донкастера, где он был построен вместе с поездом LNER. гладкий, высокоскоростной поезд Азума. В 2023 году паровоз-рекордсмен отмечает свое столетие, и это идеальный год для того, чтобы сесть в виртуальную кабину и покататься на значке в игре.

По эту сторону Атлантики мощность американского дизеля можно использовать на Metrolink F125 от станции Лос-Анджелес Юнион до Ланкастера, штат Калифорния. Виртуальные пассажиры будут ездить в современных пригородных вагонах Rotem в классическом стиле «тяни-толкай». По пути игроки узнают места, синонимы фильмов, такие как река Лос-Анджелес, получат возможность увидеть совершенно новую станцию Vista Canyon (которая должна открыться в этом году) и даже поучаствовать в голливудских действиях в рамках одного из многих внутриигровые сценарии.

Помимо совершенно новых локомотивов, маршрутов и функций, Train Sim World 4 также представляет новую страну — Австрию. Линия скоростной железной дороги Форарльберг проходит через Альпы к границе Австрии и Германии благодаря национальному оператору ÖBB и его электропоезду 4024 Talent, с возможностью выпуска дополнительного австрийского контента позже в будущем.

Добавление свободного режима и фоторежима сами по себе являются огромными функциями, которые появятся в игре. Free Roam даст игрокам возможность играть в режиме песочницы, создавая поезда и устанавливая маршруты, тогда как Photo Mode позволит приостанавливать живое действие, чтобы установить ракурсы и фильтры для идеальных кадров железнодорожников. Тактильные ощущения контроллера, пересмотренная оценка и дальнейшие графические улучшения освещения и погоды также являются частью релиза, а популярные творческие инструменты Livery Designer и Scenario Planner претерпят капитальный ремонт.