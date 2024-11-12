Анонсирован маршрут Миттенвальдбан для Train Sim World 5

Приготовьтесь вернуться в Австрию (в 1989 год) и открыть для себя перевал Миттенвальд на новейшем предстоящем маршруте TSG: Миттенвальдбан: Инсбрук – Гармиш-Партенкирхен!

Это трансграничное горное приключение наверняка оставит вас неравнодушными, и команда TSG хочет усилить волнение, выпустив короткий тизер для этого маршрута.

И последний спойлер: с появлением Mittenwaldbahn вы пополните свою коллекцию новым локомотивом ÖBB 1020 Krokodil, вернув время в 1989 год.