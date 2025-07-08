Анонсирован TSW6, подробности расскажут 26 августа на Dovetail Direct 2025

Мы рады сообщить вам все новости раньше, чем обычно, чтобы помочь развеять любые беспокойства или вопросы относительно ключевых деталей того, что мы приготовили для Train Sim World 6 в будущем, включая игровые платформы, возвращение Free Starter Pack, совместимый контент и многое другое!

От нашей команды мы знаем, что у многих из вас были теории о новом анонсе, и мы рады быть более открытыми в наших коммуникациях в этом году. Это позволит нам больше взаимодействовать с вами в течение всех следующих недель, помогать отвечать на ваши вопросы, где мы можем, и присоединиться к веселью предположений по мере приближения нашего мероприятия Dovetail Direct в августе!

Подведем итог:

Train Sim World 6 выйдет в этом году, более подробная информация появится в новом Dovetail Direct 26 августа,

Бесплатный стартовый пакет возвращается на ограниченное время с запуском TSW6,

Поддержка всех существующих игровых платформ, включая Steam, Epic Games, PS4/5, Xbox One, Series S/X и Xbox для ПК,

Ключевые улучшения оптимизации продолжатся с запуском TSW6 и далее,

Будет доступна передача совместимого контента, доступная для всех для обновления с помощью бесплатного стартового пакета,

Скоро появятся дополнительные совершенно новые игры от команды Dovetail Games!,

Вы сможете узнать все подробности, которые вам могут понадобиться, на нашем предстоящем мероприятии Dovetail Direct 26 августа, и наш более ранний анонс, надеемся, подготовит вас и подготовит к ожиданию, оставив немного места для предположений и догадок!