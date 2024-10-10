Дополнение Train Sim World 5: MBTA Commuter: Boston - Framingham/Worcester релизнется 29 октября

Скоро выйдет первое дополнение Train Sim World 5, и мы собираемся сделать его просто потрясающим! Приготовьтесь к поезду MBTA Commuter: Boston – Framingham/Worcester 29 октября.

В качестве привода для агрегата используется силовая установка GE GEVO-12, которая соответствует более строгим нормам выбросов для использования в городских условиях, а также обеспечивает более плавный звук при запуске на станциях отправления. Также имеется функция автоматической остановки/запуска, которая временно отключает двигатель через 3 минуты, когда дроссель находится в положении холостого хода, а реверс — в нейтральном положении. Двигатель перезапускается при взаимодействии с этими и несколькими другими элементами управления.



Системы безопасности ATC и ACSES доступны для использования, как и в других американских локомотивах, но в игре они по умолчанию не включены.



Все это упаковано в обновленную ливрею, за которую проголосовала публика, по-прежнему отображающую яркие фиолетовые цвета бренда пригородных поездов.

Train Sim World 5: Дополнение к маршруту MBTA Commuter: Boston – Framingham/Worcester выйдет 29 октября для Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Epic Games Store и Steam по цене $39,99/€35,99/£29,99.