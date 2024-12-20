Паровозик Томас появится в Train Sim World 5 и это не первоапрельская шутка

В сотрудничестве с нашими друзьями из Mattel, Thomas & Friends™ посетите железную дорогу Западного Сомерсета станет дополнением к Train Sim World в следующем году. Естественно, звезда шоу — паровозик Томас, к нему присоединяются его друзья Энни и Кларабель. Добавляя элемент озорства, Дизель и Тревожные Грузовики. Что они будут вытворять?

В отличие от предыдущих дополнений, игровой процесс здесь полностью основан на истории, с забавным повествованием, которое рассказывает о приключениях Томаса и его друзей во время их визита на железную дорогу Западного Сомерсета.

Завтра мы сядем со специальным гостем, чтобы поговорить об этом новом, захватывающем сотрудничестве. Надеюсь, они приберегли для нас пироги с фаршем!

Мы также поговорим об этом очень захватывающем релизе в новом году.

Вкратце:

Томас и его друзья от Mattel появятся в Train Sim World!-

Название дополнения = Thomas & Friends Visit the West Somerset Railway. Для дополнения потребуются как Train Sim World 5, так и дополнение West Somerset Railway

Включенные персонажи: Паровозик Томас, Энни, Кларабель, Дизель и проблемные грузовики

Игровой процесс будет состоять из многосерийной истории с увлекательным повествованием

Учебные пособия по Томасу и Дизелю будут доступны в Training Center

Дополнительное расписание будет включать персонажей Thomas & Friends

Персонажей можно будет водить по любому дополнению маршрута с помощью Free Roam

Дополнение выйдет в 2025 году

И, если вы еще этого не сделали, вы можете получить Train Sim World 5 сейчас, чтобы подготовиться к прибытию Томаса, с нашим бесплатным стартовым пакетом и выгодными наборами.ли, вы можете получить Train Sim World 5 сейчас, чтобы подготовиться к прибытию Томаса, с нашим бесплатным стартовым пакетом и выгодными наборами.

Дополнение West Somerset Railway, которое было переработано еще в феврале, также доступно на всех платформах для покупки в рамках подготовки к этому будущему дополнению.

От всех в Dovetail Games... Счастливых праздников! Мы надеемся, что вы все проведете время в безопасности, здоровье и радость. Мы с нетерпением ждем того, что нас ждет в 2025 году.