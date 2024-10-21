Релиз маршрута MBTA Commuter: Boston - Framingham/Worcester для Train Sim World 5 будет задержан до 12 ноября

После обсуждения с нашими командами выпуска дополнения MBTA Commuter, запуск которого изначально был запланирован на 29 октября, мы приняли решение отложить выпуск до 12 ноября.

Для тех, кто хочет увидеть больше маршрута, мы понимаем, что задержки могут быть неприятными, но это дополнительное время позволит нашей команде разработчиков убедиться, что все максимально отполировано.

Благодарим вас за ваше терпение и понимание, поскольку мы уделяем время тому, чтобы убедиться, что вы получаете положительный опыт от маршрута. В результате этого прямая трансляция MBTA Commuter Preview также будет перенесена на 5 ноября.

Мы покажем больше маршрута ближе к этому времени во второй статье, в которой предоставим более подробную информацию о том, чего ожидать от первого дополнения TSW5 с момента запуска. До тех пор мы продолжим прислушиваться к вашим отзывам и с нетерпением ждем возможности продемонстрировать больше контента MBTA, когда он будет готов.