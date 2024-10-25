West Coast Main Line: Preston - Carlisle от Just Trains для TSW5 выходит 21 ноября!

Представляем: Just Trains и WCML «Over Shap»

Just Trains — один из наших разработчиков-партнеров по программе, который работает над собственными маршрутами и локомотивами для Train Sim World. В прошлом году Just Trains дебютировали в TSW с выпуском дополнения Blackpool Branches route Add-on, включающего дизель-поезд Pacer DMU Class 142!

В своем следующем релизе они продолжили расширять границы, разработав самый длинный маршрут Великобритании (100+- миль) в Train Sim World и представив более востребованный подвижной состав с локомотивом Class 87 и вагонами Mk 3a.

В дополнении представлено полное расписание услуг 1980-х годов, а также функциональность режима проводника и множество слоев для игроков, у которых есть другие маршруты и дополнения к локомотивам, установленные в ту же эпоху и около нее.

Есть много всего, во что можно вникнуть, поэтому ниже вы найдете сводку подвижного состава, маршрута и элементов игрового процесса, которые вы можете ожидать.

Подвижной состав:

Электровоз BR Class 87/0

плюс вагоны BR Mk 3a, контейнерные платформы FFA/FGA и стальные вагоны BBA

С почти 100 милями включенных путей, West Coast Main Line: Preston – Carlisle является самым длинным маршрутом Великобритании в Train Sim World. Этот драматический и высокоскоростной участок линии является частью гораздо более длинной реальной WCML, простирающейся от лондонского Юстона до Шотландии.

Престон будет знаком игрокам предыдущего дополнения к маршруту Blackpool Branches от Just Trains, которые смогут использовать новую функцию Route Hopping в Train Sim World 5 для порта между двумя дополнениями. Отсюда WCML продолжает простираться на север, облегчая игровой процесс до следующей станции на линии: Ланкастер.

Этот северный город, чье название связано со знаменитым домом Ланкастеров и более широким графством Ланкашир, также является местом, где ответвляется ветка для дополнительной короткой формы игрового процесса в приморский город Моркам через Бэр-Лейн.

Train Sim World 5: West Coast Main Line: Престон - Карлайл выйдет 21 ноября для Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Epic Games Store и Steam по цене 32,99 фунтов стерлингов/39,99 евро/44,99 долларов США.