Анонсирована Train Sim World 6: названы дата выхода и первые маршруты

Компания Dovetail Games представила следующую часть симулятора поездов — Train Sim World 6. Выход игры запланирован на 30 сентября 2025 года. Уже открыт предварительный заказ.
В стандартное издание игры войдут три маршрута из разных стран:
- Riviera Line (Великобритания): Участок от Эксетера до Плимута и Пейнтона с поездами GWR Class 802 и GWR Class 150.
- Morristown Line (США): Маршрут от Нью-Йорка и Хобокена до Довра на поездах NJ TRANSIT® Arrow III и с локомотивом ALP-46.
- Bahnstrecke Leipzig - Dresden (Германия): Железнодорожная линия Лейпциг – Дрезден с поездами DB BR 411 ICE-T, DB BR 442 Talent 2, DB BR 146 с вагонами Dostos и грузовым локомотивом DB BR 185.
Среди ключевых нововведений TSW6 заявлены случайные события во время рейсов, возможность возникновения неисправностей поезда, а также система объявлений на платформах и в салонах.
Издания и бонусы
В состав Deluxe Edition дополнительно войдут локомотивы CrossCountry Class 220 Voyager, NJ TRANSIT® ALP-45DP и DB BR 294. Покупатели, оформившие предзаказ на издания Deluxe и Special, получат ранний доступ к игре с 25 сентября 2025 года.
Также сообщается, что в течение шести недель после основного релиза будет доступен бесплатный стартовый набор.
Анонсированы будущие дополнения
Кроме того, были представлены дополнения, которые выйдут после запуска игры. Над ними работают как внутренние, так и сторонние студии:
- Либерец – Стара-Пака от Vector Simulations (первый чешский маршрут)
- Бирмингем – Крю от All Aboard Studios
- Линия Тадами от Union Workshop
- Штутгарт – Хайльбронн от Dovetail Games
- NEC Нью-Йорк – Стэмфорд от Dovetail Games
- Expert DB BR 145 от TSG
- Лиссабон – Сетубал от VirtuaVia360 (первый португальский маршрут)
- Крю – Престон от Just Trains
Разработчики там угорают, каждый год выпускают новую часть, вместо того что просто сделать как в евро трек симулятор, цены на длц это отдельная тема, хоть они и совместимы с новой частью только толку цены конь, не говоря об оптимизация её просто нет.
Они младшие собратья разработчиков WWE2K и Giants Software