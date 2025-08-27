Анонсирована Train Sim World 6: названы дата выхода и первые маршруты

Компания Dovetail Games представила следующую часть симулятора поездов — Train Sim World 6. Выход игры запланирован на 30 сентября 2025 года. Уже открыт предварительный заказ.

В стандартное издание игры войдут три маршрута из разных стран:

Riviera Line (Великобритания): Участок от Эксетера до Плимута и Пейнтона с поездами GWR Class 802 и GWR Class 150.

Участок от Эксетера до Плимута и Пейнтона с поездами GWR Class 802 и GWR Class 150. Morristown Line (США): Маршрут от Нью-Йорка и Хобокена до Довра на поездах NJ TRANSIT® Arrow III и с локомотивом ALP-46.

Маршрут от Нью-Йорка и Хобокена до Довра на поездах NJ TRANSIT® Arrow III и с локомотивом ALP-46. Bahnstrecke Leipzig - Dresden (Германия): Железнодорожная линия Лейпциг – Дрезден с поездами DB BR 411 ICE-T, DB BR 442 Talent 2, DB BR 146 с вагонами Dostos и грузовым локомотивом DB BR 185.

Среди ключевых нововведений TSW6 заявлены случайные события во время рейсов, возможность возникновения неисправностей поезда, а также система объявлений на платформах и в салонах.

Издания и бонусы

В состав Deluxe Edition дополнительно войдут локомотивы CrossCountry Class 220 Voyager, NJ TRANSIT® ALP-45DP и DB BR 294. Покупатели, оформившие предзаказ на издания Deluxe и Special, получат ранний доступ к игре с 25 сентября 2025 года.

Также сообщается, что в течение шести недель после основного релиза будет доступен бесплатный стартовый набор.

Анонсированы будущие дополнения

Кроме того, были представлены дополнения, которые выйдут после запуска игры. Над ними работают как внутренние, так и сторонние студии: