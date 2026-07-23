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Train Sim World 6 30.09.2025
Симулятор, От первого лица
6 24 оценки

Big in Japan: Первый японский маршрут Tadami Line для Train Sim World 6 выходит 30 июля!

Agent Qracle Agent Qracle

Новая страна, новая железная дорога и совершенно новый вид путешествия появятся в Train Sim World 6.

30 июля впервые отправляйтесь в сельскую Японию в Train Sim World с линией Тадами: Айдзу-Вакаматсу - Тадами, разработанной Union Workshop.

Пройдите по долинам и горам префектуры Фукусима, откройте для себя живописные японские города и возьмите под контроль классическую КиХа 40 на одной из самых живописных железных дорог в стране.Пройдите по долинам и горам префектуры Фукусима, откройте для себя живописные японские города и возьмите под контроль классическую КиХа 40 на одной из самых живописных железных дорог в стране.

Линия Тадами знаменует собой первый в истории японский маршрут в мире Train Sim и первое путешествие франшизы в Азию.

Протянувшись на 88 км между Айдзу-Вакамацу и Тадами, эта сельская однопутная железная дорога уводит пассажиров от суеты города в сердце Оку Айдзу.

Густые леса, горные долины и традиционная архитектура окружают железную дорогу, которая следует за извилистой рекой Тадами. По пути пересекайте знаковые мосты, проезжайте плотину региона и заходите на 28 подробных станций, расположенных среди городов и деревень.

Каждый уголок предлагает ещё один вид, независимо от того, ведёте ли вы поезд, едете в качестве пассажира или исследуете маршрут пешком.

ПК 2 Трейлеры 2
Источник
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Комментарии:  1
Ваш комментарий
Egik81

Ну, хоть что-то новое. А то только цифру добавляют и иногда обновляют дополнение под новую цифру. Я как фанат этой серии с сожалением вынужден это признавать. Если не ошибаюсь, этот маршрут был ещё для RailWorks развитием на UE которого и являет TSW.

p.s. да не удивляйтесь истерики местных клоунов в плане рейтинга даже этого комментария. Они сейчас упорно практически все мои комментарии накручивают определенным рейтингом.

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