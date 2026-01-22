Первое DLC для Train Sim World 6 в 2026 году: AWC Class 805 "Evero" выйдет 27 января

Студия All Aboard Studios возвращается! Прокатитесь по West Coast Main Line на дизель-электро поезде Class 805 Evero от Avanti West Coast, релиз которого состоится 27 января.

Компания Avanti West Coast заказала парк из 13 локомотивов Class 805 для замены своих Voyager-ов, оснащенных современной двухрежимной технологией, позволяющей использовать контактную сеть на маршрутах в Честер и Северный Уэльс, где это возможно, а также увеличить пропускную способность на других участках Западной главной линии.

Поезд BR Class 805 входит в семейство AT300, которое с 2017 года зарекомендовало себя как основной локомотив для междугородних перевозок между Англией, Уэльсом и Шотландией. Другие представители этого семейства существуют в других дополнениях Train Sim World: Class 801 — на Восточной главной линии, а Class 802 — на линии Ривьера.

За все 24 часа расписание включает в себя 2171 рейс, из которых 510 можно проехать на собственном транспорте. В нем в полной мере используется современный подвижной состав, а также сохранены некоторые старые модели, что повышает полноту и ценность игрового процесса. Как и в случае с другими маршрутами, любые слои, влияющие на погружение, можно отключить в соответствии с предпочтениями игрока. Цель проста: предоставить еще одно полностью организованное, правдоподобное и современное расписание движения поездов из Бирмингема в Крю, которое уверенно дополнит новое расписание WCML South 2025.

Train Sim World 6: Avanti West Coast Class 805 Evero выйдет 27 января для Xbox Series X|S, PlayStation 5, Epic Games Store и Steam по цене £14.99/€17.99/$17.99