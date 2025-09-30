Состоялся ранний релиз Train Sim World 6 - со всеми DLC игра весит 420 ГБ

Сегодня состоялся ранний релиз симулятора поездов Train Sim World 6 от студии Dovetail Games - игра уже доступна обладателям расширенных изданий. PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети.

Примечательно, что для игры доступно 128 DLC с различным контентом из предыдущих игр серии, из-за чего полный вес дистрибутива составляет гигантские 420 ГБ, что, вероятно, в какой-то мере является рекордом среди одиночных игр.

В Train Sim World 6 добавились три новых направления: американское из Нью-Йорка в Довер на электричках NJ Transit, английское по Ривьера-лайн от Эксетера до прибрежных городков, и немецкое между Лейпцигом и Дрезденом с современными поездами.

Также в игру добавили голосовые объявления на станциях и в поездах — теперь диктор сообщает информацию о рейсах. Ещё появились случайные события и неисправности: сигнал может переключиться с задержкой, где-то введут временные ограничения скорости, или оборудование поезда сломается и потребует вмешательства. В остальном геймплей остался прежним — игроку предстоит управлять поездами от первого лица. Можно возить пассажиров по расписанию, таскать грузы, или просто кататься в свободном режиме.

Train Sim World 6 доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X. Релиз стандартного издания игры состоится сегодня вечером.