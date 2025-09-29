ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Train Sim World 6 30.09.2025
Симулятор, От первого лица
5.4 7 оценок

Train Sim World 6 готов к запуску: трейлер демонстрирует, что нового ждёт фанатов железных дорог

butcher69 butcher69

Студия Dovetail Games, известная своими реалистичными железнодорожными симуляторами, готовит к релизу Train Sim World 6. Игра выходит 30 сентября 2025 года на ПК и консолях, продолжая традицию серии по выпуску расширенных версий с новым номером.

В этом выпуске разработчики добавили три новых длинных маршрута и 11 локомотивов, что обещает разнообразие в управлении поездами и исследовании маршрутов. Главной новинкой стала система случайных событий, включающая поломки, аварии и неожиданные опасности на пути, что добавляет динамики и реализма.

Хотя игра по-прежнему работает на слегка устаревшем движке серии, Train Sim World 6 сохраняет привычный уровень детализации и реалистичности, характерный для франшизы. Фанаты симуляторов железной дороги могут рассчитывать на знакомый геймплей, дополненный свежими вызовами и новыми впечатлениями.

Если вы любите поезда и управление ими, Train Sim World 6 стоит добавить в список ожидания — уже завтра игроки смогут лично оценить все обновления и новшества.

2
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Neko-Aheron

Больше рельс ? Больше вагонов ? Кто тут у нас Шелдон Купер ?))

1
KnittedYegor

Это та самая игра, что выходит каждый год, и чтобы купить все DLC к ней, потребуется 90-100 тысяч православных рупий, я ничего не перепутал?

1
sa1958

Ну и ладушки.

Котян Сутоевич

Ну и ладушки.

Aleksey Aleshka Котян Сутоевич

Хуядушки

Raphtallia

Мальчики все еще не наигрались в паровозики... XD