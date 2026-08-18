Утечка в SteamDB намекает на скорый анонс Train Sim World 7

В базе данных SteamDB появились упоминания Train Sim World 7 — следующей части железнодорожного симулятора от Dovetail Games. Официально разработчики пока не анонсировали игру, поэтому информация остаётся на уровне утечки из базы данных.

Появление соответствующих записей может указывать на подготовку нового проекта, однако каких-либо подробностей о содержании Train Sim World 7 пока нет.

Впрочем, долго ждать официальных новостей, вероятно, не придётся. На 25 августа 2026 года запланирована презентация Dovetail Direct: Summer 2026, в рамках которой компания собирается рассказать о будущих проектах своей линейки симуляторов и играх сторонних партнёров. Не исключено, что именно на мероприятии Dovetail Games раскроет первые подробности следующей части Train Sim World.