В Steam и на консолях состоялся релиз железнодорожного симулятора Train Sim World 7

Студия Dovetail Games выпустила симулятор Train Sim World 7 на персональных компьютерах в сервисах Steam, Epic Games Store и Xbox for PC, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Свежая часть масштабной железнодорожной франшизы предлагает виртуальным машинистам три абсолютно новых ключевых направления в Великобритании, Германии и США, расширенные графические настройки для мощных компьютеров, интеграцию реальной погоды и упрощенную схему управления для новичков. На площадке Valve базовую стандартную версию оценили в 1950 рублей, тогда как расширенные издания Deluxe и Ultimate обойдутся покупателям в 3150 и 5050 рублей соответственно. Вместе с тем разработчики сохранили возможность бесплатного перехода на свежую версию движка через Free Starter Edition, которое позволяет перенести в новую часть всю накопленную библиотеку ранее купленных дополнений без обязательной покупки самого свежего набора маршрутов.

Основной контент седьмой номерной части разделен между тремя регионами, каждый из которых отличается своей спецификой перевозок. Британская ветка Airedale & Wharfedale Network протяженностью 54 мили связывает города Лидс и Брэдфорд с пригородами Скиптон и Илкли, предлагая современные пригородные электропоезда Northern BR Class 331, скоростной экспресс LNER Class 801 Azuma, тяжелые грузовые составы компании DB с тепловозом Class 66 и даже интерактивных станционных кошек, которых можно гладить во время стоянки. Немецкая магистраль Bahnstrecke Nürnberg - Würzburg длиной свыше 100 км объединяет региональные составы DB BR 440, поезда городской электрички DB BR 442 Talent 2, скоростной DB BR 401 ICE 1 и грузовой электровоз DB BR 193 Vectron. Американское направление Florida Tri-Rail растянулось на 45 миль от аэропорта Майами до Бока-Ратон, где яркие пассажирские тепловозы BL36PH и F40PH-3C делят пути с грузовыми маневровыми составами компании CSX. Покупатели расширенных изданий дополнительно получили электропоезд Northern BR Class 333, американский локомотив Tri-Rail GP49H-3 и долгожданный немецкий экспресс DB BR 412 ICE 4.

В плане игрового процесса главным нововведением стал режим свободных грузоперевозок Freight Hauler, где пользователям без жестких сценариев и таймеров позволили самостоятельно маневрировать по путям, формировать составы и развозить случайно распределенные вагоны по промышленным веткам. Другим важным добавлением оказалась функция Live Weather, которая при подключении учетной записи Dovetail Live синхронизирует погодные условия в виртуальном мире с реальными метеорологическими сводками соответствующего региона. Для менее опытной аудитории создатели подготовили схему Beginner Controls, сводящую управление сложным локомотивом к базовым кнопкам тяги и торможения без необходимости изучать тонкости реальных приборных панелей. Симулятор также пополнился виртуальным проводником под управлением искусственного интеллекта для автоматической работы с дверями на остановках, опцией включения систем безопасности по умолчанию и вокзальными объявлениями, озвученными с помощью нейросетевых инструментов компании ElevenLabs.

На персональных компьютерах проект получил ряд заметных технологических изменений благодаря интеграции DirectX 12 по умолчанию и добавлению графического пресета Эпичный, призванного расширить дальность прорисовки окружения, избавиться от внезапно возникающих перед поездом деревьев и улучшить детализацию теней. Симулятор обзавелся поддержкой технологий масштабирования DLSS 4.5 со сглаживанием DLAA, а также FSR 4 с опцией генерации кадров на совместимом оборудовании. Картинку также дополняет переработанная модель освещения, созданная в тесном сотрудничестве со сторонним моддером под ником JetWash, благодаря которой солнечные лучи реалистично пробиваются сквозь листву и кроны деревьев без критического ущерба для общей производительности системы.

Несмотря на громкие обещания технических улучшений, старт новой части сопровождается бурными спорами среди виртуальных железнодорожников, а пользовательский рейтинг в Steam зафиксировался в районе 71% положительных отзывов. Игроки массово критикуют студию за ежегодную продажу по сути той же самой игры за полную стоимость и регулярную необходимость заново загружать сотни гигабайт дополнений. Основной шквал недовольства пришелся на слабую оптимизацию немецкого маршрута, где кадровая частота даже на производительных видеокартах способна падать до слайд-шоу в 13-25 кадров в секунду, а также на раздражающие микрофризы при компиляции шейдеров во время движения. Пользователи также жалуются на сбои в новом грузовом режиме, частые вылеты при остановках с включенным виртуальным проводником и некорректную физику работы автоматического регулятора скорости на флагманском скоростном поезде ICE 4.

Команда разработчиков оперативно отреагировала на часть проблем выпуском хотфикса и масштабного патча первого дня, устранив критические вылеты из-за проводника, перенастроив тормозные системы немецких поездов и доработав освещение в аэропорту Майами. Студия пообещала выпускать еженедельные обновления для исправления оставшихся багов и напомнила о долгосрочных планах по расширению симулятора. Уже 29 сентября 2026 года в игре дебютирует первая японская узкоколейная линия Tadami Line от сторонней команды Union Workshop, а в последующие месяцы проект получит маршруты в Португалии, Нидерландах и Румынии.