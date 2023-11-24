Стратегическая головоломка Train Traffic Manager стала доступна на Xbox и Switch

Добро пожаловать в мир хаотичного железнодорожного движения, где вы становитесь настоящим дирижёром поездов. Ваша задача — управлять всей инфраструктурой: переключателями, сигналами, разводными мостами и, конечно, самими поездами.

Проявите мастерство, чтобы избежать столкновений и катастроф. Вам предстоит пройти более 80 уровней, на каждом из которых вас будут ждать уникальные трудности. Например, в пустыне вас подстерегают метеоритные дожди, в лесу — поваленные деревья, а зимой придётся бороться с лютыми морозами.

А если вы захотите передохнуть от напряжённой головоломки, то можете переключиться в бесконечный режим. Здесь нет целей, только вы, рельсы и бесчисленные составы. Управляйте движением как захотите и наслаждайтесь медитативным процессом.