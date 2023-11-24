Стратегическая головоломка Train Traffic Manager стала доступна на Xbox и Switch

Разработчики из Baltoro Games сообщили, что Train Traffic Manager теперь доступна для геймеров на Xbox и Nintendo Switch. Это стратегическая игра-головоломка, известная своей увлекательностью и сложностью.
В Train Traffic Manager игроки становятся вдохновителями динамичной железнодорожной сети, где сообразительность и стратегическое планирование — залог успеха. Игра может похвастаться более чем 80 уровнями, действие которых происходит в самых разных условиях – от палящих пустынь и тихих лесов до ледяных зим и загадочных полуночных миров. В каждом сеттинге присутствуют уникальные препятствия, такие как метеоритные дожди и упавшие деревья, поэтому ни один уровень не проходит по одной и той же трассе дважды.