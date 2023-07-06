На следующей неделе в Epic Games Store можно будет бесплатно забрать Train Valley 2 ©

Компания Epic Games объявила бесплатную игру, которую мы сможем загрузить через Epic Games Store с 13 июля 2023 года. Это Train Valley 2, управленческая игра, в которой нам предстоит создавать железнодорожные сети.

Как всегда, у вас будет одна неделя, чтобы получить бесплатную игру в Epic Games Store. Это означает, что Train Valley 2 будет доступна до 20 июля 2023 года.

Train Valley 2 предлагает нам строить все более крупные и сложные железнодорожные сети. Она предложит нам ряд все более сложных задач. Игра представлена как смесь "микроменеджмента, магната и головоломки", а также предлагает редактор уровней: есть тысячи готовых, созданных игроками.