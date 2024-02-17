Российские разработчики показала первый трейлер сюрреалистического экшена Trains: Electrostorm

Российская команда Watt Studio опубликовала первый полноценный трейлер своей будущей игры Trains: Electrostorm. В нём мы можем видеть обновлённую концепцию проекта и оценить модель героини: владеющей силой магнитного поля Ани.
Игра, которая ранее была известна как "Поезда", осенью 2022 год получила грант от "Института развития интернета". Однако к концу года разработчики заявили о недостатке финансирования и остановке работы. Теперь студия представила обновленный концепт игры.
Теперь "Поезда: Сквозь электрический шторм" стала не головоломкой, а приключенческим экшеном.
Релиз Trains: Electrostorm запланирован на конец 2025 года.
Контрол по Русски.
музыка просто отвратительная мне лично бьет по ушам
Вроде неплохо смотрится. Графика не кошерная. Но у игры свой визуальный стиль. Интересные эффекты дождя и локомотива в небе под ливнем. Боевка чуток несуразная и корявая. Но думаю допилят. Местами отдает Control и Psi-Ops.
Не понравилась гг. Какая-то недоанЫмешная девица с выпуклыми глазами в сером мире. Ее реально словно ИИ рисовала.
Короче будем посмотреть. Если наши пилят, то неплохо стараются. Бюджет видно как всегда 2 ящика водки смирнов.
Контроль на минималках?
Хммм интересно...
Интересно, немного смахивает на CONTROL
Ага, "немного смахивает")
he he boy
трейлер местами буквально цитирует трейлер контрол)
Попахивает дешевизной и не оригинальностью.
Ролик интересный. Но на этом все. Будем ждать конкретной инфы и геймплея.
По статистике, если ньюсмеймер не упоминает, что игра от российских разработчиков, то трейлер почему то всем нравится больше, парадокс ) Истинное лицо пользователей ПГ ))
Сразу видно любитель гачи ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Просто адекватный человек который хочет играть и ассоциировать себя за персонажа своего пола
А чем вам девушка не угодила, можно узнать?
Ох, что же это получается, Silent Hill 3 - гoвно, Tomb Raider - гoвно, Half-Life:Alyx - гoвно, Portal - гoвно, Bloodrayne - гoвно, Mirror`s Edge - гoвно. Всё гoвно, всё в гoвне и всё это из-за баб в компуктерных играх, которые испортили и вообще обосрали своим присутствием перечисленные игры, правильно я тебя понимаю?
Он любитель посмотреть на крепкий мужской зад.
Музыкально сопровождение ужасное...
песня конечно.. не болит, не стоит.. ну, хоть не болит лол
Ничего не понятно но выглядит интересно
Выглядит паршивенько. Да и зачем копировать Контрол, если нет опыта?
Зачем форза скопировала тду? Зачем гта скопировала шенму? Зачем батла и колда копировали медал оф хонор? Все у всех все копируют, в этом нет ничего плохого. Главное что по итогу получится. А уж клонов соулс лайков столько, что со счета можно сбиться.
Контроль копирует psi-ops. Все по чуть-чуть. Главное не полностью списывать.
Чтобы такое высрать, это надо вообще не играть было в Пси-Опс)
Минус уши -__-
Музыка крутая!
смотрится не плохо. посмотрим как на деле
Ну выглядит в общих чертах хорошо, кроме гг, вот она как то нелепо выглядит. Напомнило анимешных болванов, пихающих анимешных тянок, ну например в Скайрим.
Я так понимаю, это про паравозик который смог?
Очередная игра в стиле "биошока".
Что-то мне тут музон не катит... Уж очень раздражает. И главная героиня - ну можно получше же сделать !!! Надеюсь, прочитают, прислушаются к нам, и допилят. )
что за дерьмо на фоне играет?это музыка чоль?
Российская игра, а название иностранное...
Музыка, жесть. А в конце трейлера героиня то-ли улыбается, то-ли психопатка
Trains если убрать i то получится интересное слово) ну что скажу чисто контрол только в россии.
прочитал транс, потом прочитал что от российских разработчиков и подумал им же запрещено такое, потом перечитал понял что трэинс, потом прочитал что на русском будет поезда и вспомнил, что если много раз быстро-быстро говорить поезда, то получиться ....))))
Соответствуешь никнейму👍👍
да)
Ха вот это может и стрельнет!Если конечно не как со Смутой мутить будут!
TRANS
trans or trains?
Очередной бред
Как вы это поняли? Кроме ролика ничего еще не показали. Если вам сетинг не зашел, так и скажите.
звуковое сопровождение просто кал. анимации уже здесь выглядят трешово и убого. сам визуал явно слизан с контрола и это позорщие, нет своих идей?
Что плохого в том, что они вдохновлялись контролом? Звуковое сопровождение эт какое? Музыка? Вполне норм, есть такое направление в музыке, но вы видимо не в курсе. Анимации вполне кстати норм, даже физику волос запилили (привет смута). Хотя это только ролик. Надо смотреть что в итоге будет. Пока судить рано. Но выглядит вполне не плохо.
этот набор звуков - направление в музыке? пиз-дос. вдохновляться и внаглую слизывать это разные вещи. анимации не норм. это г-овно.
Да, вся музыка состоит из звуков. И они бывают разные.
А что слизано простите? Сюжет? Мы его не знаем, Геймплей? ммм. Его вроде еще не показали. Сама атмосфера и направленность? ну да, есть такое. Но минуса я в этом не вижу.
В смуте да, а тут вполне норм для ролика. И замечу что это просто ролик анонса. надо смотреть что изменится в итоге. Если по смуте уже все ясно. То тут еще ничего не ясно и хоронить игру рано.
Если это визуальная новелла 18+, то жду. Иначе пофиг
Тяночка зачетная,но при чем тут 18+,это совсем другой жанр
Он просто название неправильно прочитал)