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Trains: Electrostorm 4-й квартал 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Инди
5 1 оценка

Российские разработчики показала первый трейлер сюрреалистического экшена Trains: Electrostorm

butcher69
Новости

Российская команда Watt Studio опубликовала первый полноценный трейлер своей будущей игры Trains: Electrostorm. В нём мы можем видеть обновлённую концепцию проекта и оценить модель героини: владеющей силой магнитного поля Ани.

Игра, которая ранее была известна как "Поезда", осенью 2022 год получила грант от "Института развития интернета". Однако к концу года разработчики заявили о недостатке финансирования и остановке работы. Теперь студия представила обновленный концепт игры.

Теперь "Поезда: Сквозь электрический шторм" стала не головоломкой, а приключенческим экшеном.

Релиз Trains: Electrostorm запланирован на конец 2025 года.

68
65
Trains: Electrostorm
4-й квартал 2025 г.
Комментарии: 65
Ваш комментарий
CAT987g

Контрол по Русски.

25
vladislav88

музыка просто отвратительная мне лично бьет по ушам

22
shingo-bear

Вроде неплохо смотрится. Графика не кошерная. Но у игры свой визуальный стиль. Интересные эффекты дождя и локомотива в небе под ливнем. Боевка чуток несуразная и корявая. Но думаю допилят. Местами отдает Control и Psi-Ops.

Не понравилась гг. Какая-то недоанЫмешная девица с выпуклыми глазами в сером мире. Ее реально словно ИИ рисовала.

Короче будем посмотреть. Если наши пилят, то неплохо стараются. Бюджет видно как всегда 2 ящика водки смирнов.

8
darkMarshall

Контроль на минималках?

4
fermat

Хммм интересно...

3
sсhwarzе

Интересно, немного смахивает на CONTROL

3
Drakon41k

Ага, "немного смахивает")

8
ZeroMA777 Drakon41k

he he boy

-1
Drugzverei

трейлер местами буквально цитирует трейлер контрол)

0
JustA_NiceGuy

Попахивает дешевизной и не оригинальностью.

2
Raphtallia

Ролик интересный. Но на этом все. Будем ждать конкретной инфы и геймплея.

1
megabate

По статистике, если ньюсмеймер не упоминает, что игра от российских разработчиков, то трейлер почему то всем нравится больше, парадокс ) Истинное лицо пользователей ПГ ))

1
Комментарий удален
cheezeypizey

Сразу видно любитель гачи ( ͡° ͜ʖ ͡°)

0
Madiark cheezeypizey

Просто адекватный человек который хочет играть и ассоциировать себя за персонажа своего пола

-12
Raphtallia

А чем вам девушка не угодила, можно узнать?

3
Wing42 Madiark

Ох, что же это получается, Silent Hill 3 - гoвно, Tomb Raider - гoвно, Half-Life:Alyx - гoвно, Portal - гoвно, Bloodrayne - гoвно, Mirror`s Edge - гoвно. Всё гoвно, всё в гoвне и всё это из-за баб в компуктерных играх, которые испортили и вообще обосрали своим присутствием перечисленные игры, правильно я тебя понимаю?

8
I love my computer Raphtallia

Он любитель посмотреть на крепкий мужской зад.

1
LightStan

Музыкально сопровождение ужасное...

0
sinmaxxx

песня конечно.. не болит, не стоит.. ну, хоть не болит лол

0
ChauvinisticBellona

Ничего не понятно но выглядит интересно

0
AAAndroid

Выглядит паршивенько. Да и зачем копировать Контрол, если нет опыта?

0
Raphtallia

Зачем форза скопировала тду? Зачем гта скопировала шенму? Зачем батла и колда копировали медал оф хонор? Все у всех все копируют, в этом нет ничего плохого. Главное что по итогу получится. А уж клонов соулс лайков столько, что со счета можно сбиться.

1
shingo-bear

Контроль копирует psi-ops. Все по чуть-чуть. Главное не полностью списывать.

0
antonborisov198 shingo-bear
Контроль копирует psi-ops

Чтобы такое высрать, это надо вообще не играть было в Пси-Опс)

0
John Sommer

Минус уши -__-

0
DedezeS

Музыка крутая!

0
VovanVV1982

смотрится не плохо. посмотрим как на деле

0
7Farpost7

Ну выглядит в общих чертах хорошо, кроме гг, вот она как то нелепо выглядит. Напомнило анимешных болванов, пихающих анимешных тянок, ну например в Скайрим.

0
FRANKE_N_S_T_E_I_N

Я так понимаю, это про паравозик который смог?

0
MLShadow

Очередная игра в стиле "биошока".

0
Верный

Что-то мне тут музон не катит... Уж очень раздражает. И главная героиня - ну можно получше же сделать !!! Надеюсь, прочитают, прислушаются к нам, и допилят. )

0
Pa-Shady

что за дерьмо на фоне играет?это музыка чоль?

0
Сергуля76

Российская игра, а название иностранное...

0
caramba1999

Музыка, жесть. А в конце трейлера героиня то-ли улыбается, то-ли психопатка

0
U1traMagnum

Trains если убрать i то получится интересное слово) ну что скажу чисто контрол только в россии.

0
KPAHbl4

прочитал транс, потом прочитал что от российских разработчиков и подумал им же запрещено такое, потом перечитал понял что трэинс, потом прочитал что на русском будет поезда и вспомнил, что если много раз быстро-быстро говорить поезда, то получиться ....))))

-1
MeduzaRUS

Соответствуешь никнейму👍👍

-1
KPAHbl4 MeduzaRUS

да)

0
Дроникс

Ха вот это может и стрельнет!Если конечно не как со Смутой мутить будут!

-1
Fenharell

TRANS

-3
Деиман

trans or trains?

-10
kypnamob
-4
Pifon_Snake

Очередной бред

-12
Raphtallia

Как вы это поняли? Кроме ролика ничего еще не показали. Если вам сетинг не зашел, так и скажите.

2
Fenharell Raphtallia

звуковое сопровождение просто кал. анимации уже здесь выглядят трешово и убого. сам визуал явно слизан с контрола и это позорщие, нет своих идей?

-4
Raphtallia Fenharell

Что плохого в том, что они вдохновлялись контролом? Звуковое сопровождение эт какое? Музыка? Вполне норм, есть такое направление в музыке, но вы видимо не в курсе. Анимации вполне кстати норм, даже физику волос запилили (привет смута). Хотя это только ролик. Надо смотреть что в итоге будет. Пока судить рано. Но выглядит вполне не плохо.

2
Fenharell Raphtallia

этот набор звуков - направление в музыке? пиз-дос. вдохновляться и внаглую слизывать это разные вещи. анимации не норм. это г-овно.

-4
Raphtallia Fenharell
этот набор звуков - направление в музыке?

Да, вся музыка состоит из звуков. И они бывают разные.

вдохновляться и внаглую слизывать это разные вещи

А что слизано простите? Сюжет? Мы его не знаем, Геймплей? ммм. Его вроде еще не показали. Сама атмосфера и направленность? ну да, есть такое. Но минуса я в этом не вижу.

анимации не норм. это г-овно

В смуте да, а тут вполне норм для ролика. И замечу что это просто ролик анонса. надо смотреть что изменится в итоге. Если по смуте уже все ясно. То тут еще ничего не ясно и хоронить игру рано.

3
rewgerg43252

Если это визуальная новелла 18+, то жду. Иначе пофиг

-21
Bassota277

Тяночка зачетная,но при чем тут 18+,это совсем другой жанр

-2
SleepyGamer Bassota277

Он просто название неправильно прочитал)

0