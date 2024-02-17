Российские разработчики показала первый трейлер сюрреалистического экшена Trains: Electrostorm

Российская команда Watt Studio опубликовала первый полноценный трейлер своей будущей игры Trains: Electrostorm. В нём мы можем видеть обновлённую концепцию проекта и оценить модель героини: владеющей силой магнитного поля Ани.

Игра, которая ранее была известна как "Поезда", осенью 2022 год получила грант от "Института развития интернета". Однако к концу года разработчики заявили о недостатке финансирования и остановке работы. Теперь студия представила обновленный концепт игры.

Теперь "Поезда: Сквозь электрический шторм" стала не головоломкой, а приключенческим экшеном.

Релиз Trains: Electrostorm запланирован на конец 2025 года.