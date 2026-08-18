11 bit studios издаст Trainwatch - детектив о смотрителе переезда, который пытается изменить прошлое

11 bit studios объявила об издании Trainwatch — новой приключенческой игры Harvester Games с детективным сюжетом и механиками управления временем. Релиз на ПК через Steam запланирован на 2027 год.

Игроки возьмут на себя роль Троя, решившего на месяц отстраниться от привычной жизни. Его новая работа кажется предельно простой: следить за расписанием поездов, закрывать и открывать шлагбаум, оставаться трезвым и каждый вечер звонить жене Агате. Однако затерянный в тумане переезд вскоре оказывается местом, где скрывается гораздо больше тайн, чем можно было предположить.

За пределами железнодорожной будки Троя ждут странные соседи, закрытые помещения, старые тропы и загадки прошлого. При этом герою придётся следить за собственным состоянием: голод, усталость, страх и алкоголь будут влиять на его жизнь и происходящие события.

Trainwatch станет самым небольшим проектом в истории 11 bit studios по составу команды — игру в одиночку разрабатывает Ремигиуш «Рем» Михальски, известный по The Cat Lady и Lorelai. Авторы предлагают игрокам самостоятельно решать, каким обещаниям следовать, какие зацепки исследовать и чем пожертвовать ради главных целей Троя.