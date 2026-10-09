Trainwatch превратит работу на железнодорожном переезде в психологический кошмар - релиз состоится в марте 2027 года

Издатель 11 bit studios и независимый разработчик Рем Михальски объявили дату выхода Trainwatch — приключенческой игры с детективными элементами и механиками управления временем. Проект появится на PC в Steam 10 марта 2027 года. Автор называет его одной из самых насыщенных механиками своих работ, однако в центре внимания по-прежнему останется психологический хоррор.

Игрокам предстоит взять на себя роль Троя, работающего смотрителем железнодорожного переезда. На первый взгляд обязанности предельно просты: следить за расписанием поездов, управлять шлагбаумом и выполнять повседневные поручения. Однако постепенно привычная рутина обрастает странностями, а окружающий туман скрывает всё больше тревожных тайн.

Помимо работы, придётся следить за состоянием героя: вовремя есть, отдыхать, поддерживать чистоту и сохранять душевное равновесие. Одновременно Трой будет получать звонки от Агаты, встречать незнакомцев и находить новые зацепки. Но время не бесконечно, поэтому выполнить все просьбы и исследовать каждую загадку не получится.

Именно необходимость выбирать между обязанностями, личными проблемами и расследованием станет одной из центральных механик Trainwatch. Разработчик делает ставку не на кровавые сцены и внезапные скримеры, а на клаустрофобную атмосферу, человеческие травмы и постепенно нарастающую тревогу. Игрокам предстоит решить, чему уделить внимание, а от чего отказаться, пока привычный мир становится всё более чуждым.