В Steam вышел симулятор русского машиниста электровоза в Сибири

Польская студия Pentacle выпустила в Steam демо-версию игры Trans-Siberian Railway Simulator, в которой предстоит управлять машинистом электровоза.
Сядьте за пульт управления классического русского электровоза и проверьте, смогут ли вас остановить дикие звери, злодеи, лютые морозы и постоянно ломающийся электровоз. Попробуйте выжить на самой протяженной железной дороге в мире!
Разработчики Trans-Siberian Railway Simulator обещают представить качественную симуляцию езды на советском электровозе ВЛ10, внедрить систему ремонта. Игроки смогут зарабатывать, выполняя перевозки или заказы мафии.
Система выживания в игре предусматривает нужду в еде и воде. Также геймеры смогут пить алкогольные напитки, входить в состояние похмелья, заболевать и переохлаждаться.
В описании также говорится, что в Trans-Siberian Railway Simulator имеется динамичная погодная система со сменой дня и ночи, а игровой маршрут пролегает из Новосибирска в Красноярск в масштабе 1:1.
Первый трейлер игры был опубликован на YouTube-канале студии еще в январе 2019 года. Теперь каждый желающий сможет бесплатно загрузить демонстрационную версию проекта. Дата полноценного релиза игры пока не называется.
Какой же дикий трешак.
*Симулятор
Давай новость про каждую демку на фестивале стима.
А это точно машинист, а не вояка?)