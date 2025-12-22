Стратегическая тактическая игра Transformers: Battlegrounds покидает Steam со скидкой 90%

Стратегическая тактическая игра Transformers: Battlegrounds, вдохновлённая XCOM, скоро исчезнет из Steam — издатели объявили, что лицензионное соглашение истекает в конце декабря. На прощание игра доступна со скидкой 90%, что делает её отличным шансом для коллекционеров и фанатов вселенной.

Выпущенная в 2020 году, игра предлагает пошаговые сражения с классическими героями франшизы, включая Бамблби и Шоквейва, в их современном дизайне из мультсериала «Кибервселенная». Игровой процесс близок к XCOM: предусмотрена система укрытий, очки действий и сетка для перемещения. Уникальной особенностью является возможность трансформации в транспортное средство для быстрого перемещения по полю боя и использование ультимативных способностей.

Хотя проект проще и ориентирован на молодую аудиторию, он поддерживает локальный мультиплеер и сохраняет основные механики жанра. Для фанатов Transformers это один из немногих доступных тактических проектов. Последний шанс добавить её в библиотеку Steam — до 31 декабря, цена сейчас около 80 рублей.