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Transformers: Fall of Cybertron 21.08.2012
Экшен, От третьего лица, Научная фантастика
8.6 651 оценка

Питер Каллен, озвучивавший Оптимуса Прайма в "Трансформерах" и Марио, скончался в возрасте 85 лет

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Умер Питер Каллен, канадский актёр озвучивания. Питер Каллен получил мировую известность благодаря озвучиванию Оптимуса Прайма в оригинальном мультсериале «Трансформеры» (1984), а также в последующих анимационных проектах, видеоиграх и полнометражных фильмах режиссера Майкла Бэя.

За свою карьеру, охватывающую более пяти десятилетий, актер также принял участие в озвучивании персонажа Иа-Иа в франшизе «Винни-Пух», Монтерея Джека в мультсериале «Чип и Дейл спешат на помощь» и хищника в одноименном фильме 1987 года.

Каллен скончался в среду в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщил его агент Кевин Мотли изданию The Hollywood Reporter.

Он мирно скончался в окружении любящей семьи и навсегда останется в сердцах многочисленных друзей и бесчисленных поклонников по всему миру, — говорится в заявлении его семьи. Они просят «почтить его замечательное наследие, служа своим сообществам и руководя другими с состраданием, честностью и преданностью, и всегда помнить: будьте достаточно сильны, чтобы быть добрыми.

Кино и сериалы 1
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Комментарии:  4
Ваш комментарий
Mad IVIax

Эх, только вчера новость про Тима Карри, а теперь и это... Сперва Андрей Ярославцев, теперь Питер Каллен. Будто сам Оптимус Прайс вместе с ними умер...😞

1
section1996

В память о нём хочется поиграть в War for Cybertron за Оптимуса Прайма в кампании автоботов. TILL ALL ARE ONE

1