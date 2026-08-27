Питер Каллен, озвучивавший Оптимуса Прайма в "Трансформерах" и Марио, скончался в возрасте 85 лет

Умер Питер Каллен, канадский актёр озвучивания. Питер Каллен получил мировую известность благодаря озвучиванию Оптимуса Прайма в оригинальном мультсериале «Трансформеры» (1984), а также в последующих анимационных проектах, видеоиграх и полнометражных фильмах режиссера Майкла Бэя.

За свою карьеру, охватывающую более пяти десятилетий, актер также принял участие в озвучивании персонажа Иа-Иа в франшизе «Винни-Пух», Монтерея Джека в мультсериале «Чип и Дейл спешат на помощь» и хищника в одноименном фильме 1987 года.

Каллен скончался в среду в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщил его агент Кевин Мотли изданию The Hollywood Reporter.

Он мирно скончался в окружении любящей семьи и навсегда останется в сердцах многочисленных друзей и бесчисленных поклонников по всему миру, — говорится в заявлении его семьи. Они просят «почтить его замечательное наследие, служа своим сообществам и руководя другими с состраданием, честностью и преданностью, и всегда помнить: будьте достаточно сильны, чтобы быть добрыми.