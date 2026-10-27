В сеть утёк финальный трейлер отменённой Transformers: Reactivate с полноценной кампанией

В сети появился ранее не публиковавшийся финальный трейлер Transformers: Reactivate — отменённого экшена от третьего лица с онлайн-режимом, который разрабатывала студия Splash Damage. Ролик демонстрирует наиболее завершённую версию игры из всех материалов, попадавших в открытый доступ.

Transformers: Reactivate представили на The Game Awards в 2022 году. После нескольких задержек разработку закрыли в январе 2025-го, а студия Splash Damage впоследствии провела несколько волн сокращений. Уже на следующий день после отмены игры в сеть просочились первые кадры игрового процесса с Бамблби.

Новый трейлер опубликовал 26 октября пользователь X под именем Nem — TFR Archives, который собирает материалы по проекту. По его предположению, ролик могли подготовить для презентации игры потенциальным издателям в попытке найти финансирование, однако переговоры в итоге не увенчались успехом.

Судя по представленным кадрам, концепция Transformers: Reactivate со временем изменилась: вместо исключительно условно-бесплатного онлайн-проекта разработчики могли сделать больший упор на одиночную кампанию, оставив кооператив необязательным.

В трейлере Оптимус Прайм рассказывает о вторжении Легиона в галактику и призывает автоботов остановить дальнейшие разрушения. В кадрах Оптимус, Бамблби и Айронхайд сражаются с захватчиками, а затем объединяются с десептиконами против общего врага. Судя по ролику, Мегатрон мог стать доступным игровым персонажем: в бою он использует оружие и хлыстоподобный отросток.

Пользователи также обратили внимание, что голос Оптимуса Прайма, вероятно, принадлежит не Питеру Каллену. Среди возможных вариантов фанаты называют Джона Бэйли, ранее озвучивавшего нескольких персонажей франшизы.

Автор публикации работает над документальным фильмом о несостоявшейся игре и ищет людей, готовых поделиться информацией о её разработке. Судя по сохранившимся кадрам, Transformers: Reactivate могла предложить масштабную кампанию, реалистичную графику и возможность играть как за автоботов, так и за десептиконов.