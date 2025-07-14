Почти ремастер: Transformers: War for Cybertron получила мод с улучшенными текстурами под 4К, 60 FPS и настройку FOV

Несмотря на исчезновение Transformers: War for Cybertron из цифровых магазинов из-за проблем с лицензиями, моддер RohanKarMooN подарил игре второе дыхание.

Его модификация добавляет в PC-версию улучшенные текстуры, созданные под 4K-разрешение, поддержку 60 кадров в секунду, а также дополнительные настройки - инструмент для изменения поля обзора (FOV Tool) и 16-кратную анизотропную фильтрацию текстур (16x AF).

Этот проект особенно важен для фанатов франшизы, так как официального ремастера игры никогда не выходило, а оригинальная версия давно стала раритетом. Работа RohanKarMooN продолжает тенденцию сохранения игрового наследия силами энтузиастов, что особенно актуально для лицензионных проектов, шансы на официальный перевыпуск которых крайне малы.