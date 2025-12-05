Состоялся релиз тактического шутера Transience от ютубера BigfryTV

В сервисе цифровой дистрибуции Steam состоялся выход дебютного проекта студии RESURGENT под названием Transience. Разработку игры возглавлял популярный англоязычный блогер BigfryTV, известный своими критическими обзорами на шутеры и инди-проекты. Новинка позиционируется как однопользовательский тактический экшен от первого лица, вдохновленный классическими представителями жанра нулевых годов.

Сюжет игры переносит геймеров в 2056 год, в город Нью-Хьюстон. Игрокам предстоит взять на себя роль Илая Рида, наемного специалиста, которого в мире игры называют Accountant. Герой, привыкший устранять чужие проблемы, сам становится мишенью и вынужден скрываться, попутно выясняя, кто именно объявил на него охоту. Геймплей предлагает вариативность прохождения, позволяя выбирать между скрытным устранением противников и агрессивными перестрелками. Среди особенностей выделяется система модификации оружия на лету и использование высокотехнологичного костюма с различными гаджетами.

На старте продаж проект получил смешанные отзывы от пользователей Steam. Часть аудитории хвалит Transience за приятную стрельбу, нуарную атмосферу, детальную проработку оружия и отсутствие современных трендов монетизации. Игроки отмечают, что для дебютного проекта небольшой команды игра выглядит достойно и вызывает чувство ностальгии по старым частям Splinter Cell и F.E.A.R.

Однако значительное количество отзывов содержит критику технического состояния и игровых механик. Основные претензии касаются искусственного интеллекта врагов, который пользователи называют нестабильным: противники могут не замечать игрока в упор или же, наоборот, проявлять чудеса меткости в полной темноте. Также геймеры жалуются на проблемы с оптимизацией, устаревшие анимации и навязчивые монологи главного героя. Разработчики уже отреагировали на критику, выпустив патч первого дня, и пообещали продолжить полировку игры.