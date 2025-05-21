Анонсирован Transport Fever 3: новая глава в истории транспортных империй

Студия Urban Games официально представила Transport Fever 3 — продолжение популярной серии транспортных симуляторов. Игра выйдет в 2026 году сразу на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Одновременно с анонсом разработчики опубликовали кинематографический трейлер и открыли регистрацию на закрытое бета-тестирование.

В Transport Fever 3 игрокам предстоит управлять наземными, морскими и воздушными маршрутами в четырёх уникальных климатических зонах. Впервые в серии появятся вертолёты, субарктические регионы и оффшорная промышленность. Игровой процесс построен вокруг живого мира, где каждое решение влияет на рост городов, окружающую среду и экономику.

Разработчики делают акцент на режиме Tycoon с продвинутой экономикой, заданиями-контрактами и обновлённой системой репутации. Также будет доступен кампейн-режим с историческими сценариями и свободная игра с поддержкой кроссплатформенных модов. Transport Fever 3 станет самой масштабной и проработанной частью франшизы.