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Transport Fever 3 2026 г.
Стратегия, Симулятор
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Анонсирован Transport Fever 3: новая глава в истории транспортных империй

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Студия Urban Games официально представила Transport Fever 3 — продолжение популярной серии транспортных симуляторов. Игра выйдет в 2026 году сразу на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Одновременно с анонсом разработчики опубликовали кинематографический трейлер и открыли регистрацию на закрытое бета-тестирование.

В Transport Fever 3 игрокам предстоит управлять наземными, морскими и воздушными маршрутами в четырёх уникальных климатических зонах. Впервые в серии появятся вертолёты, субарктические регионы и оффшорная промышленность. Игровой процесс построен вокруг живого мира, где каждое решение влияет на рост городов, окружающую среду и экономику.

Разработчики делают акцент на режиме Tycoon с продвинутой экономикой, заданиями-контрактами и обновлённой системой репутации. Также будет доступен кампейн-режим с историческими сценариями и свободная игра с поддержкой кроссплатформенных модов. Transport Fever 3 станет самой масштабной и проработанной частью франшизы.

4
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Egik81

Сколько не переиграл но пока лучше Transport Tyconn от Крисом Сойером не было. И не зря же игра все еще живет в лице OpenTTD.

3
Кот Миша

Конкорд и поезд на магнитной подушке навсегда в наших сердцах.....

1
mongol312

я часто запускал игру просто чтобы заниматься домашними делами под бодрые саундтреки. Именно отсюда у меня пошел интерес к фолк-джазу.

Евген206

где хорошие моды на 2ю часть найти?

BewitchingBaron

Транспорт тайкун смотрит на него как на сломанный паровоз с углём.