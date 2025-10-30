Геймплейный трейлер Transport Fever 3 демонстрирует рекордный парк транспорта

Разработчики симулятора Transport Fever 3 представили первый официальный игровой трейлер, который сразу привлёк внимание поклонников серии. В ролике показано огромное разнообразие транспортных средств, включая поезда, самолёты, автомобили и корабли, что делает третью часть наиболее масштабной в истории франшизы.

Создатели проекта отмечают, что внимательные зрители смогут заметить намёки на новые механики и улучшения игрового процесса, однако конкретные детали пока не раскрываются. Уже сейчас сообщество активно обсуждает возможные инновации — от расширенных опций управления маршрутами до новых сценариев и визуальных улучшений.

Хотя точная дата релиза Transport Fever 3 пока не объявлена, известно, что игра выйдет на PlayStation 5, а также, вероятно, на других платформах. Разработчики обещают, что проект сохранит дух предыдущих частей, сочетая сложное планирование логистики и управление огромным транспортным парком.

Фанаты франшизы уже делятся ожиданиями: будут ли добавлены новые типы транспорта, расширены возможности моддинга и улучшена симуляция экономических процессов. По мнению экспертов, трейлер задаёт высокий стандарт, который может сделать Transport Fever 3 одной из самых амбициозных игр в жанре транспортных симуляторов за последние годы.

Ожидается, что более подробная информация о релизе и поддерживаемых платформах появится в ближайшее время.