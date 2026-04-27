Моды с первого дня: Transport Fever 3 делает ставку на сообщество и кроссплатформенность

Urban Games представила кураторскую программу модификаций для Transport Fever 3, и это может стать ключевым преимуществом игры на старте. Разработчики решили не ждать активности сообщества после релиза, а сразу подключить опытных моддеров, чтобы наполнить игру контентом уже в день выхода.

На фоне успеха Transport Fever 2, где появилось более 15 тысяч модов, такой подход выглядит закономерным, но важнее другое: теперь модификации станут кроссплатформенными. Благодаря сотрудничеству с Sony и Microsoft даже пользователи консолей смогут загружать пользовательский контент напрямую из игры — для жанра это почти прорыв.

Отобранные авторы получат ранний доступ, поддержку и шанс влиять на инструменты разработки. По сути, моддинг здесь превращается в продолжение официальной разработки, а не просто фанатскую активность.

Сейчас проект входит в финальную стадию: после тестов на ПК готовится бета на PlayStation 5 и Xbox Series. Релиз запланирован на конец года, и если система модов не подведёт, Transport Fever 3 может стать одной из самых «живых» стратегий на рынке.