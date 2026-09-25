Transport Fever 3 получила оценки - критики увидели уверенное развитие идей серии, но революции ждать не стоит

В сети начали появляться первые обзоры Transport Fever 3 — новой экономической стратегии от Urban Games. Полноценной выборки рецензий пока нет, однако первые впечатления складываются преимущественно положительно. При этом критики сходятся в одном: разработчики не стали радикально менять формулу серии, а сосредоточились на доработке идей Transport Fever 2.

На момент публикации первые оценки на Metacritic дают игре средний результат около 83 баллов из 100. Одним из первых игру оценило издание But Why Tho. Автор назвал Transport Fever 3 «улучшенной версией сиквела» и отдельно отметил переработанный интерфейс и управление транспортными линиями. Многие привычные операции стали удобнее, а работа с парком техники теперь ощущается понятнее.

Кампания, состоящая из восьми исторических сценариев, впечатлила обозревателя заметно меньше. Она знакомит с основными механиками и предлагает разные задачи, но не становится главной причиной возвращаться в игру. «Кампания не является чем-то выдающимся, но в ней есть интересные моменты», — отметил критик.

Основным режимом для поклонников серии, вероятно, снова станет свободная игра. Здесь разработчики сохранили знакомую основу, одновременно расширив инструменты управления городами и транспортными сетями. Теперь при развитии инфраструктуры приходится учитывать не только прибыльность маршрутов, но и пробки, загрязнение и уровень шума.

Таким образом, первые отзывы показывают Transport Fever 3 именно как эволюционное продолжение: Urban Games улучшила интерфейс и расширила знакомые механики, но не стала превращать третью часть в принципиально новую игру.

Transport Fever 3 выйдет 29 сентября 2026 года на PC, Mac и Linux, а также PlayStation 5 и Xbox Series X|S.