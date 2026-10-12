Transport Fever 3 получила первый патч после запуска - разработчики обещают прислушиваться к игрокам

Urban Games выпустила первое обновление стабильности для Transport Fever 3, сосредоточившись на проблемах, которые вызвали недовольство игроков после запуска. Разработчики изучили отзывы сообщества и заявили, что исправление ошибок и повышение производительности стали их главным приоритетом. При этом команда признаёт: патч не решает всех проблем, поэтому работа над улучшениями продолжится.

Первое обновление уже доступно для ПК, macOS и Linux, а пользователям PlayStation 5 и Xbox Series X|S предстоит дождаться отдельных обновлений. По словам авторов, патч устраняет значительное количество проблем со стабильностью и производительностью, но дальнейшие изменения будут зависеть в том числе от новых отзывов.

Urban Games также отреагировала на претензии к пользовательскому интерфейсу: некоторые действия требуют слишком много кликов, и разработчики намерены упростить управление без потери функциональности. Отдельно команда работает над исправлением ошибок локализации и неудачных формулировок. В планах есть и устранение анахронизмов, на которые обратили внимание игроки.

Ещё одним направлением улучшений станет центр модификаций. Разработчики признают его важность для сообщества и обещают совершенствовать этот инструмент на протяжении всего жизненного цикла игры.

Первый патч — лишь начало работы над проблемами Transport Fever 3. Теперь разработчикам предстоит показать, насколько быстро они смогут реагировать на критику и довести игру до состояния, которого ожидали поклонники транспортных симуляторов.