Transport Fever 3 получила второе обновление производительности - разработчики исправили десятки ошибок и сбои с модами

Разработчики Transport Fever 3 выпустили второе обновление, направленное на повышение производительности и стабильности игры. Патч для ПК, macOS и Linux улучшает управление видеопамятью, ускоряет работу отдельных элементов интерфейса и исправляет многочисленные ошибки, включая вылеты при использовании модификаций. При этом владельцам видеокарт Nvidia с новыми драйверами GeForce придётся подождать отдельного исправления.

Обновление под номером 40423 вышло 22 октября. Разработчики оптимизировали отрисовку некоторых значков на экране управления, моделей станций и магазина транспортных средств. Отдельное внимание уделили игрокам, использующим множество модификаций: для них также заявлено повышение производительности. Кроме того, исправлены ошибки, связанные с повреждёнными сохранениями, строительством железнодорожных переездов, прокладкой маршрутов и работой редактора линий.

Всего список изменений включает несколько десятков исправлений. Среди них — устранение редких вылетов во время симуляции маршрутов и рендеринга частиц, некорректного применения бонусов к комфорту на станциях и проблем с отображением рейтингов модификаций в Mod Hub. Это продолжение работы, начатой первым патчем, который вышел в конце сентября, а затем получил дополнительные улучшения в октябре.

Впрочем, разработчики пока не считают технические проблемы решёнными. Версия для PlayStation 5 и Xbox Series X|S всё ещё проходит тестирование, а дальнейшие обновления производительности уже находятся в работе. Команда также собирается улучшить платформу модификаций и её интерфейс. По словам авторов, моды порой затрудняют поиск источника неполадок, поэтому встроенная система сбора диагностических данных помогает выяснять, связаны ли сбои с самой игрой или пользовательскими дополнениями.

Отдельно студия предупредила о конфликте с драйвером Nvidia GeForce 621.01, затрагивающем видеокарты серии RTX 50. Исправление уже доступно в публичной предварительной версии и проходит тестирование. До его полноценного выпуска разработчики рекомендуют не устанавливать эту версию драйвера, а тем, кто уже обновился, — вернуться к предыдущей.

Параллельно команда готовит первое обновление игрового процесса. Оно должно исправить анахроничный дизайн некоторых зданий и внести первые улучшения интерфейса. Таким образом, разработчики намерены заниматься не только техническим состоянием Transport Fever 3, но и другими аспектами игры — хотя конкретные сроки выхода этих изменений пока не названы.