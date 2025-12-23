Transport Fever 3 раскрывает транспортные системы, о которых мечтали фанаты Cities Skylines 2

Urban Games наконец-то поделилась первыми подробностями о транспортных системах в долгожданной игре Transport Fever 3, которая готовится к релизу в 2026 году. В свежем тизере разработчики сосредоточились на управлении дорожным движением, инфраструктуре и модернизации общественного транспорта, решая проблемы, которые годами раздражали фанатов Cities Skylines 2.

Главной новинкой стала возможность полного контроля над полосами движения. Игроки смогут точно регулировать маршруты автомобилей с помощью интуитивных стрелок, которые легко перетаскиваются. Это долгожданное улучшение для городских строителей, учитывая, что в Cities Skylines 2 подобной механики нет, и игрокам часто приходится использовать модификации для корректной работы транспортной инфраструктуры.

Общественный транспорт также получил значительные улучшения: модульные станции позволяют увеличить пропускную способность и повысить удовлетворённость пассажиров. В игре появятся три типа железнодорожных путей с разными характеристиками скорости, загрязнения и затрат на обслуживание, что добавляет новые стратегические решения. Система технического обслуживания теперь влияет на скорость, комфорт и экологичность транспортных средств.

Также переработаны маршруты для кораблей и самолётов, чтобы минимизировать шум и загрязнение в жилых районах. Игроки смогут строить шумовые барьеры у вокзалов и высаживать деревья вдоль улиц для улучшения качества жизни. Внедрение трамваев с легкорельсовыми путями для гибридных маршрутов демонстрирует внимание разработчиков к деталям и обещает богатый и увлекательный геймплей.

Transport Fever 3 выглядит как полноценное эволюционное продолжение серии, предлагая фанатам городского строительства долгожданные инструменты управления транспортом и инфраструктурой, которые ранее казались недостижимыми.