Transport Fever 3 расширяет возможности транспортной империи - новый ролик показал интерфейс и городское развитие

Студия Urban Games и издатель Paradox Interactive представили подробный геймплейный ролик Transport Fever 3, посвящённый ключевым системам новой части транспортного симулятора. Разработчики сделали заметный акцент не только на строительстве прибыльных маршрутов, но и на том, как транспортная сеть влияет на развитие городов.

В новом видео показали обновлённый интерфейс, управление транспортной империей и расширенные возможности для работы с городской инфраструктурой. Игрокам предстоит следить за удовлетворённостью жителей, спросом на перевозки, дорожным движением, уровнем шума и загрязнения. При этом специальные городские зоны позволят уменьшать негативные последствия развития сети: например, с помощью звукоизоляционных барьеров, подземных железных дорог, зелёных зон и объектов для борьбы с загрязнением.

Дополнительным инструментом станут уникальные памятники, строительство которых даёт стратегические бонусы конкретным районам. Развитие городов, в свою очередь, влияет на прогресс самой компании: повышение ранга открывает улучшения для штаб-квартиры, новые бонусные объекты, разведку ресурсов, маркетинговые кампании и другие возможности.

Более глубокой стала и система обслуживания транспорта. Машины и поезда автоматически обслуживаются при нахождении в зоне действия соответствующей инфраструктуры, однако запущенный парк постепенно теряет скорость и начинает сильнее влиять на уровень шума и загрязнения.

При этом Transport Fever 3 не заставляет игроков постоянно контролировать каждую систему вручную. Можно сосредоточиться на кампаниях, экспериментировать в свободной игре и песочнице или создавать собственные карты с помощью редактора.

Transport Fever 3 выйдет 29 сентября на PC, Mac, Linux, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.