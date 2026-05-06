Transport Fever 3 выйдет под издательством Paradox - новая часть делает ставку на масштаб и глубину

Похоже, Transport Fever 3 готовится стать одним из самых масштабных транспортных симуляторов последних лет — и теперь у проекта появился издатель с серьёзным весом в жанре. Paradox Interactive официально возьмёт на себя выпуск игры от Urban Games, релиз которой запланирован на 2026 год для PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

Само по себе это уже звучит как удачное сочетание: Urban Games известна вниманием к деталям в экономических системах, а Paradox Interactive — мастер долгих, глубоких стратегий. И если судить по их заявлению, ставка делается именно на «бесконечную» глубину геймплея, где игрок строит транспортные империи от поездов до авиации и даже вертолётов впервые в серии.

В Transport Fever 3 обещают четыре климатические зоны — от тропиков до суровой субарктики — и более 250 видов транспорта, охватывающих целое столетие развития логистики. Звучит как попытка совместить масштаб Cities: Skylines и экономическую плотность классических тайкунов, но с упором именно на транспорт как нервную систему цивилизации.

Особенно интересно, что мир будет полностью симулированным: города и промышленность должны развиваться в зависимости от действий игрока. Это тот случай, когда ошибка в планировании маршрутов может буквально «сломать» экономику региона — и именно такие системы обычно делают жанр либо гениальным, либо перегруженным.

Сотрудничество двух студий выглядит логичным шагом: Paradox добавляет маркетинговую и жанровую экспертизу, а Urban Games сохраняет контроль над интеллектуальной собственностью. Если баланс не уйдёт в сторону чрезмерной сложности, Transport Fever 3 может стать тем самым «долгим» симулятором, в который возвращаются годами — а не просто пробуют на выходных.