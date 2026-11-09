Transport Fever отмечает 10-летие: Urban Games поблагодарила фанатов и рассказала о планах на третью часть

Серия Transport Fever празднует десятилетие: первая игра вышла 8 ноября 2016 года и за прошедшие годы превратилась в крупную франшизу транспортных симуляторов с миллионными продажами. В честь юбилея Urban Games поблагодарила сообщество и представила специальное предложение для тех, кто хочет собрать всю серию в своей библиотеке Steam.

Главным событием последних лет для студии стал выход Transport Fever 3 в конце сентября. Разработчики назвали её самой масштабной и амбициозной игрой франшизы, отметив положительную реакцию аудитории. Впрочем, команда не собирается останавливаться на достигнутом: Urban Games признаёт, что проекту ещё требуется ряд исправлений и улучшений, и обещает продолжать поддержку в ближайшие месяцы и годы.

Некоторые изменения уже находятся в работе. Обновление, направленное на повышение стабильности, доступно для тестирования в ветке Steam Preview. Более крупный первый игровой патч, который должен включить существенные улучшения, планируют выпустить до конца 2026 года. Разработчики также подчеркнули, что внимательно следят за отзывами игроков и продолжают устранять обнаруженные проблемы.

Юбилей отметят и специальной акцией в Steam. Urban Games представила набор Transport Fever: The Complete Series, который в течение 14 дней предоставляет дополнительную скидку 10% на отсутствующие в библиотеке игры серии. Предложение суммируется с действующими скидками на Transport Fever и Transport Fever 2, поэтому собрать полную коллекцию можно будет дешевле обычного.

В Urban Games поблагодарили игроков, моддеров и всех поклонников франшизы за поддержку на протяжении десяти лет. Для студии юбилей стал не только поводом вспомнить пройденный путь, но и возможностью подтвердить намерение продолжать развитие Transport Fever. Теперь разработчикам предстоит оправдать доверие сообщества и довести третью часть до состояния, которого ждут поклонники серии.