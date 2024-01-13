Авторы Prison City анонсировали ретро-платформер The Transylvania Adventure of Simon Quest для ПК и консолей

Retroware, издатель будущих игр Iron Meat и Toxic Crusaders, объявил о новом сотрудничестве с разработчиком Programancer, создателем Prison City, для запуска видеоигры The Transylvania Adventure of Simon Quest.

The Transylvania Adventure of Simon Quest — это дань уважения и пародия на платформеры с боковой прокруткой, действие которых происходит в 8-битном мире. Сюжет вращается вокруг персонажа Саймона, который пытается вернуть себе славу после того, как его соперник Стэн Хельсинг впервые победил графа Дракулу. Задача игрока будет заключаться в том, чтобы по частям воскресить Дракулу, а затем снова убить его и победить соперника.

TASQ обещает предложить захватывающий игровой процесс с возможностью исследовать особняки с привидениями, открывать для себя мини-игры в окружающем мире и сражаться за славу в сеттинге, напоминающем классические 8-битные игры. Благодаря настраиваемому окружению и классической эстетике TASQ обещает стать игрой, которую смогут оценить как ветераны, так и новички в мире видеоигр.

Transylvania Adventure of Simon Quest выйдет в цифровом формате для ПК (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One и Xbox Series X|S в 2025 году.