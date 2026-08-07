В Travellers Rest добавили криминальный пригород "Впадину", магию и гибкое управление ценами

Разработчики из студии Louini Games выпустили масштабное контентное обновление 0.7.6.0 «Ром и Руны» для симулятора трактирщика Travellers Rest. Главным нововведением стало появление новой мрачной локации — Впадины. Это криминальный пригород под столицей, где процветают контрабанда и сомнительные сделки. Игроки смогут исследовать Тайный проход, заглянуть в Дом Магнуса и Гнездо, прокачать новую ветку репутации и посетить три уникальных магазина с экзотическими рецептами и декором.

В игру внедрили полноценную систему магии и гримуаров, позволяющую трактирщикам изучать и применять заклинания для автоматизации таверны. Волшебство поможет персонажам быстрее бегать, вызывать грозу и ускорять созревание новых магических культур на грядках. Кроме того, мистические искусства добрались до кухни: в шахтах появились новые ингредиенты и существа, а в мастерских стали доступны две новые рабочие станции — Мистическая печь и Мистический дистиллятор.

Важным геймплейным изменением стала переработка экономики, трендов и появление ежедневной статистики. Трактирщики теперь могут вручную повышать или понижать цены на блюда в меню своей таверны: демпинг поможет быстрее заработать очки репутации, а завышенные ценники увеличат выручку. Однако авторы предупреждают, что чрезмерная жадность приведет к штрафам, из-за чего заведение может полностью опустеть. Патч также привнес шесть сюжетных событий, новых ключевых персонажей (Магнуса, Каэля, Лиззи) и повторяемую мини-игру.

Проект на текущий момент находится в раннем доступе на ПК и продается в магазинах Steam, Epic Games Store и GOG. Часть запланированного контента, включая три финальных уровня шахты с вулканическим биомом, авторам пришлось временно отложить. Команда пообещала выпустить эти нововведения в рамках следующего крупного апдейта, который будет полностью посвящен продолжению основной сюжетной линии игры.